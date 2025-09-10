CARAS Brasil
  Fazenda comestível: veja os detalhes do bolo do aniversário de José Leonardo
Festas / Uau!

Fazenda comestível: veja os detalhes do bolo do aniversário de José Leonardo

Bolo de aniversário de José Leonardo viajou até Goiânia e foi feito por confeiteiro de alto padrão; o doce gigante imitou uma fazenda

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 07h05

Bolo de José Leonardo imitou uma fazenda
Bolo de José Leonardo imitou uma fazenda - Reprodução/Instagram

A festa de aniversário de José Leonardo aconteceu em Goiânia nesta terça-feira, 9, e o evento teve detalhes luxuosos. Além do espaço ter sido montado inspirado no tema de fazenda, com a identidade visual desenvolvida especialmente para o herdeiro Virginia Fonseca e Zé Felipe, o bolo também foi confeccionado representando uma fazenda.

O responsável pelo doce luxuoso, o confeiteiro Denilson Lima, o mesmo que fez o bolo ao vivo do aniversário de Maria Alice e enviou uma caixa caríssima de morangos do amor para a mãe das crianças, postou detalhes de sua obra de arte impressionante.

O profissional revelou que viajou até Goiânia para levar o bolo, chegando ao local, ele deu os toques finais e deixou o item realmente parecendo uma fazenda, com gramas, animais e outros detalhes surpreendentes.

"Foram duas semanas intensas, de muito trabalho e dedicação, em que cada detalhe foi feito com amor pela nossa equipe", contou ele sobre a missão que teve para o aniversário de José Leonardo. "Foram muitas mãos, talentos e corações envolvidos para transformar esse sonho em realidade. É uma felicidade imensa poder eternizar momentos tão lindos através do nosso trabalho. Cada detalhe carrega dedicação, carinho e a certeza de que juntos criamos memórias inesquecíveis", disse.

Veja o bolo do aniversário de José Leonardo:

As lembrancinhas do aniversário de José Leonardo

A festa de aniversário de José Leonardo aconteceu em Goiânia nesta terça-feira, 9, e claro que o evento foi luxuoso. Além do espaço montado com o tema de fazenda, uma loja de lembrancinhas foi disponibilizada para os convidados de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

As responsáveis pelo organização, Tana Lobo e Cristal Lobo, compartilharam um vídeo mostrando detalhes dos mimos que as pessoas podiam levar para a casa. Por ser uma loja, os presentes podiam pegar uma sacola personalizada para ir colocando os itens escolhidos.

Entre as lembrancinhas tinham: lata com chocolates, brinquedos educativos, mala de rodinhas, lancheira térmica interativa e muito mais. Tudo foi confeccionado com a identidade visual criada para José Leonardo, a mesma que foi usada na decoração do quarto do bebê. Veja todas as lembrancinhas aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

