Ana Maria Braga mostra comemoração em família após renovação de votos

A apresentadora Ana Maria Braga organizou uma festa junina ao lado de familiares e amigos após renovar os votos com Fábio Arruda

Ana Maria Braga viveu grandes emoções no último sábado, 28! A apresentadora e o marido, o jornalista Fábio Arruda, renovaram os votos de casamento na capela da fazenda da loira, localizada no interior de São Paulo, ao lado de familiares e amigos próximos do casal.

Logo após a cerimônia, feita para abençoar as alianças do casal, Ana Maria e os convidados celebraram o dia marcante com uma tradicional festa junina. O evento, organizado pela apresentadora do 'Mais Você', da TV Globo, contou com comidas típicas da época, a famosa quadrilha, fogueira e um show de fogos de artifício.

Antes da festa, a comunicadora compartilhou com o público alguns registros da cerimônia. Nas imagens, é possível notar que Ana Maria Braga entrou na capela de braços dados com o filho, Pedro Maffei, e Bento, um de seus netos. Os dois levaram a noiva ao altar.

A entrada da capela, inclusive, foi decorada com diversas flores coloridas. Para a ocasião, a famosa escolheu um vestido de noiva exclusivo criado por Lethicia Bronstein. O modelito ainda contou com pérolas, bordados e outros detalhes delicados. "Bênção das nossas alianças. 28/06/2025", escreveu ela na legenda de uma das postagens.

Confira as fotos da festa junina de Ana Maria Braga:

Ana Maria Braga realiza festa junina em família - Reprodução/Instagram

Como Ana Maria Braga conheceu o marido, Fábio Arruda?

Em dezembro de 2024, a apresentadora Ana Maria Braga abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento discreto com o jornalista Fábio Arruda. Apesar de estarem juntos desde março de 2022, o casal assumiu publicamente o namoro somente no ano seguinte.

Durante participação no 'Altas Horas', da TV Globo, Ana Maria revelou como conheceu o companheiro. Segundo o relato da apresentadora do 'Mais Você', os dois se encontraram pela primeira vez nos corredores da emissora; confira mais detalhes!

