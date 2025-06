Saiba quem levou Ana Maria Braga ao altar em seu casamento religioso

Ana Maria Braga se casou no religioso com Fábio Arruda em capela de sua fazenda; veja quem levou a apresentadora ao altar

Dia muito especial na família Ana Maria Braga! Neste sábado, 28, a apresentadora do 'Mais Você', da TV Globo, renovou os votos de seu casamento com o jornalista Fábio Arruda no religioso. Os dois, que já haviam oficializado a união no civil em abril deste ano, subiram ao altar na capela da fazenda da loira, localizada no interior de São Paulo.

Por meio das redes sociais, Ana Maria compartilhou com o público alguns registros da cerimônia. Nas imagens, é possível notar que a comunicadora entrou de braços dados com o filho, Pedro Maffei, e Bento, um de seus netos. Os dois levaram a noiva ao altar.

A entrada da capela, inclusive, foi decorada com diversas flores coloridas. Para a ocasião, a apresentadora escolheu um vestido de noiva exclusivo criado por Lethicia Bronstein. O modelito escolhido por Ana Maria Braga ainda contou com pérolas, bordados e outros detalhes delicados. " Bênção das nossas alianças. 28/06/2025 ", escreveu ela na legenda de uma das postagens.

Confira os registros do casamento de Ana Maria Braga:

Como Ana Maria Braga conheceu o marido, Fábio Arruda?

Em dezembro de 2024, a apresentadora Ana Maria Braga abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento discreto com o jornalista Fábio Arruda. Apesar de estarem juntos desde março de 2022, o casal assumiu publicamente o namoro somente no ano seguinte.

Durante participação no 'Altas Horas', da TV Globo, Ana Maria revelou como conheceu o companheiro. Segundo o relato da apresentadora do 'Mais Você', os dois se encontraram pela primeira vez nos corredores da emissora; confira mais detalhes!

