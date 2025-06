Ana Maria Braga faz casamento religioso em sua fazenda

Após se casar no civil em abril, Ana Maria Braga faz casamento religioso na igreja de sua fazenda; loira renovou os votos com Fábio Arruda

A apresentadora Ana Maria Braga renovou os votos de seu casamento com o jornalista Fábio Arruda. Neste sábado, 28, a loira selou a união no religioso com uma cerimônia na igreja de sua fazenda, no interior de São Paulo.

Após ter se casado no civil com o companheiro, em abril, em sua mansão em São Paulo, a comandante do Mais Você recebeu e benção do padre na igreja. Com um vestido branco, com detalhes em creme, a famosa celebrou o momento.

O modelo escolhido por Ana Maria Braga ainda contou com pérolas, bordados e outros detalhes delicados. A global colocou joiais e outros acessórios para compor o look de seu segundo casamento com Fábio Arruda. "Benção das nossas alianças. 28/06/2025", escreveu em sua rede social sobre a segunda cerimônia.

Em seu primeiro casamento, a comunicadora escolheu um modelo colorido com flores. Para a primeira ocasião, um bolo simples foi confeccionado em tons claros.

Veja o vestido do casamento religioso de Ana Maria Braga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

O amor de Ana Maria Braga e Fábio Arruda

Vale lembrar que este é o quinto casamento de Ana Maria. Ela e Fábio estão juntos há cerca de quatro anos, sendo que assumiram o romance publicamente em janeiro de 2023, quando surgiram juntos em uma viagem para a África do Sul.

Os dois se conheceram nos bastidores do programa Mais Você, da Globo. “Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar” , disse ela no programa Altas Horas sobre o início do romance deles.

Leia também: Famosos marcam presença no casamento civil de Ana Maria Braga e Fábio Arruda