Veja os detalhes do vestido de Ana Maria Braga para renovar votos na fazenda

Em capela de sua fazenda, Ana Maria Braga renova votos com Fábio Arruda e escolhe vestido exclusivo para a ocasião; confira os detalhes da peça

A apresentadora Ana Maria Braga renovou os votos com o jornalista Fábio Arruda neste sábado, 28, durante uma festa junina em sua fazenda. Para a ocasião especial, a comunicadora elegeu um vestido exclusivo.

Assim como em seu casamento no civil - que aconteceu em abril em sua mansão em São Paulo - a famosa escolheu um modelo da estilista Lethicia Bronstein. Da primeira vez, a loira apostou em um look rosa, com flores coloridas, mas, dessa vez, ela optou por um caminho mais neutro.

Para a cerimônia religiosa, Ana Maria Braga elegeu um vestido mais clássico. Singelo à primeira vista, a peça guarda em si um universo de significados, como uma caixa de memórias. Lethicia mergulhou na simbologia do espaço onde a cerimônia aconteceu — uma capela recheada de imagens de santos, todos presentes de fãs, e vitrais inspirados na Sagrada Família — para traduzir em tecido a fé, as raízes e a história da apresentadora.

A saia, construída em patchwork, é um verdadeiro relicário: feita com rendas, fios, fitas, pérolas, crochês e botões de madeira que remetem aos vitrais da capela, ela representa as camadas da vida e da espiritualidade da famosa.

O modelo também carrega uma referência afetiva à própria estilista: foi inspirado no véu do vestido que Lethicia Bronstein usou em seu casamento, há exatos 20 anos. Esta é a primeira vez que a estilista revisita e recria o véu do próprio vestido, costurando à peça uma memória profundamente pessoal e simbólica. E, para completar, Ana optou por entrar na capela com um terço nas mãos, que foi do batizado de Pietra, filha de Lethicia Bronstein, de 8 anos.

A joia foi feita em ouro branco e pérolas pelo joalheiro Miguel Alcade. “ Minha intenção era que esse vestido despertasse a sensação de algo precioso, como uma peça que atravessou gerações na família da Ana Maria — uma verdadeira joia de afeto, guardada com carinho e história ao longo dos anos” , explica Lethicia.

Já o corpo do vestido, um modelo ombro a ombro bordado à mão, traz leveza e elegância ao visual. A paleta — um delicado mix entre off-white, pérola e chá — confere ao look um tom atemporal e poético. Para proteger a comunicadora do frio, Lethicia criou um delicado xale confeccionado em renda francesa e cashmere, em tons suaves de bege e dourado, entrelaçado por fios de lurex.

Ao longo da barra, ramos florais parecem cair como se fossem desenhados pelo tempo. Nos cabelos, Ana usou uma flor de patchwork, reforçando o ar bucólico e romântico da ocasião. O styling é de autoria de Fábio Paiva, figurinista do programa Mais Você. Mais do que um vestido, a peça é uma homenagem à trajetória de Ana Maria Braga — uma mulher que celebra o amor com fé, beleza e verdade.

Veja o vestido de Ana Maria Braga:

Ana Maria Braga e Lethicia Bronstein - Fotos Wellington Marques

Vestido de Ana Maria Braga - Fotos Wellington Marques

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

O amor de Ana Maria Braga e Fábio Arruda

Vale lembrar que este é o quinto casamento de Ana Maria. Ela e Fábio estão juntos há cerca de quatro anos, sendo que assumiram o romance publicamente em janeiro de 2023, quando surgiram juntos em uma viagem para a África do Sul.

Os dois se conheceram nos bastidores do programa Mais Você, da Globo. “Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar” , disse ela no programa Altas Horas sobre o início do romance deles.

