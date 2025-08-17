O apresentador João Silva curtiu a noite de sábado, 16, na companhia de sua nova namorada. Saiba mais sobre o jovem casal

O apresentador João Silva aproveitou a noite de sábado, 16, na companhia de sua nova namorada, a empresária Isabella Kherlakian. Os dois foram fotografados juntos em uma rara aparição em público durante o Baile do BB, em São Paulo.

Para a ocasião, os dois usaram looks de gala elegantes e atraíram os olhares dos convidados presentes no local.

Vale lembrar que João e Isabella assumiram o romance publicamente em junho de 2025, quando foram vistos aos beijos em um casamento em Trancoso, na Bahia. Este foi o primeiro romance dele depois de ter ficado solteiro por um longo período, desde que se separou de Schynaider Moura em novembro de 2023.

João Silva faz rara aparição com a nova namorada em evento - Foto: Van Campos / AgNews

Quem é a nova namorada de João Silva?

Segundo informações do portal LeoDias, a jovem Isabella Kherlakian já realizou diversos cursos na área da moda na Universidade das Artes de Londres, incluindo direção de arte, marketing de conteúdo, compra e merchandising, caça às tendências e estilo de moda conceitual.

Com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, ela tem sua principal formação no Istituto Europeo di Design. Também atuou como assistente de relações-públicas e de estilo.

Como o casal se conheceu?

Recentemente, João Silva contou a história de como conheceu a namorada. “Tô namorando, tô feliz da vida. Acho que é um momento importante e que as coisas casam quando é para ser", declarou ele, que contou como conheceu a companheira. "A gente se conhece há muitos anos já, só de oi e tchau, mas foi através de amigos em comum. Desde o começo do ano, nós nos aproximamos e fomos nos conhecendo mais, trocando ideia e tudo. Mas a gente já tinha se visto algumas vezes."

Em seguida, analisou: "Casa muito com o momento. Por acaso, quando eu tô mudando de emissora, focado em outro projeto, eu tô namorando. Vê como é a vida."

A saúde de Faustão

O apresentador João Silva marcou presença na festa de aniversário da atriz Bruna Marquezine na noite de sexta-feira, 15, e foi parado pela imprensa para falar sobre a saúde do pai, o apresentador Faustão. Simpático, o rapaz atualizou os fãs sobre o estado de saúde do apresentador veterano, que segue internado após passar por dois transplantes de órgãos.

João contou que Faustão está se recuperando muito bem. "Ele está super bem, a recuperação está ótima. Claro que é um processo muito complicado, a gente já vive isso tem dois anos, mas a recuperação está melhor do que o esperado. Ele está normal, tranquilo, recuperando. Dentro do esperado, foi bem melhor. Uma cirurgia bem complicada, mas está sendo ótimo, graças a Deus”, declarou ele.

Inclusive, o rapaz contou que o pai já assistiu ao novo programa de TV do filho, que estreou no SBT. "Ele assistiu, comentou e já criticou, já elogiou. Aquela coisa de pai mesmo. Ele falou muito sobre a parte de edição, de ter um pouco mais de tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele falou que, por outro lado, traz dinamismo para o programa. É uma hora só, então a gente tem que poder entregar essa alegria para a galera”, disse ele, que comanda o Programa do João nas noites de sábado no SBT.

Por fim, João Silva expressou sua tristeza ao ver fake news sobre a saúde do pai circulando na internet. Inclusive, ele comentou sobre o episódio em que um médico fez previsões pessimistas sobre a recuperação de Faustão. "Eu acho uma tristeza. Quando a pessoa está em um canal replicando uma notícia, eu entendo, é o que foi chegou. Mas eu fico muito triste, principalmente médico, que tem uma responsabilidade de estar fazendo um comentário desse. Eu não me incomodo com os perfis replicarem, até porque nem toda notícia as pessoas têm certeza e vai jogando lá. O que me incomoda mais é um médico fazendo um comentário desse”, afirmou.

