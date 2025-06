Filho de Faustão, João Silva compartilha momento romântico com a nova namorada

O apresentador João Silva, filho de Faustão, compartilhou novos registros apaixonados ao lado da namorada, a empresária Isabella Kherlakian

O apresentador João Silva, filho de Faustão, compartilhou novos registros apaixonados ao lado da namorada, a empresária Isabella Kherlakian. Nas fotos compartilhadas em uma publicação nas redes sociais neste sábado, 21, o casal aparece aos beijos. durante um casamento em Trancoso, na Bahia.

Na imagem, João Silva aparece beijando sua nova namorada em um cenário ao ar livre durante a noite. Para a noite especial, ele vestiu um terno cinza com tênis brancos, enquanto ela apostou em um vestido longo e vermelho. Na legenda, o artista adionou apenas emoji de coração branco.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Silva (@joaosilva)

Na manhã da última segunda-feira, 16, a assessoria de João confirmou ao site 'Gshow' o romance e revelou que o apresentador está, sim, namorando Isabella. Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que o filho de Fausto Silva, o Faustão, assume desde que terminou a união com Schynaider Moura, em novembro de 2023.

Quem é a nova namorada de João Silva?

Segundo informações do portal LeoDias, a jovem já realizou diversos cursos na área da moda na Universidade das Artes de Londres, incluindo direção de arte, marketing de conteúdo, compra e merchandising, caça às tendências e estilo de moda conceitual.

Com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, ela tem sua principal formação no Istituto Europeo di Design. Também atuou como assistente de relações-públicas e de estilo.

Quem são os outros herdeiros de Faustão?

O apresentador Faustão é pai de três filhos: Lara, João Guilherme e Rodrigo. A filha mais velha dele é fruto do antigo relacionamento com a artista plástica Magda Colares. Enquanto isso, os dois filhos mais novos são frutos do atual casamento dele com a produtora e ex-modelo Luciana Cardoso. Veja foto dos três juntos!

Leia também: João Silva fala sobre a saúde do pai, Faustão, que está afastado da TV