João Silva posta fotos com a namorada em casamento de Giovanna Lancellotti

Após marcar presença no casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, João Silva posta fotos no evento com a nova namorada, a mãe e Ronaldo; veja

O apresentador João Silva, filho de Faustão, marcou presença no casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David neste sábado, 28, no interior de São Paulo. Ao lado de sua nova namorada, Isabella Kherlakian, da mãe, Luciana Cardoso, da irmã, Lara Silva, e do cunhado, ele prestigiou o casal.

Durante a festa, o comunicador, que acabou de ser contratado pelo SBT e deixou Band, ainda encontrou amigos como o jogador Ronaldo. O herdeiro de Fausto Silva então posou elegante no local e postou os cliques em sua rede social.

"Casamento maravilhoso dos meus irmãos", escreveu sobre o evento grandioso, que foi o segundo casamento da atriz com o herdeiro do dono do bicho.

Ainda neste sábado, 28, João Silva comemorou o aniversário da mãe. Ao lado de Luciana Cardoso, o jovem surgiu festejando a data e mostrou o bolo escolhido para o momento. Nas últimas semanas, o comunicador surpreendeu ao aparecer com sua nova namorada. Ele mostrou a relação com Isabella Kherlakian no último dia 16 de junho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Silva (@joaosilva)

João Silva revela como conheceu a nova namorada

O apresentador João Silva, filho de Faustão, está vivendo um novo amor! Em entrevista ao jornalista Flávio Ricco nesta terça-feira, 24, ele falou sobre o namoro com a empresária Isabella Kherlakian, com quem assumiu o relacionamento no último dia 16 de junho.