Festa de Bruna Marquezine: Veja o bolo de aniversário sofisticado da atriz

Confira os detalhes do bolo de aniversário enorme de Bruna Marquezine, que celebrou seus 30 anos de idade na Ilha Fiscal, Rio de Janeiro

A atriz Bruna Marquezine celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro. A festa aconteceu na noite de sexta-feira, 15, e contou com a presença de vários convidados famosos. Inclusive, o bolo de aniversário chamou a atenção.

A festa foi decoração com estilo clássico e em tons de rosa nude e dourado. Em meio à decoração vintage, o bolo de aniversário seguiu o mesmo estilo. O doce foi feito em 4 camadas e decorado com bico de confeiteiro e cerejas. O bolo branco se destacou em meio à decoração em tons neutros.

Por sua vez, Bruna chamou a atenção com um dos seus looks para a festa de aniversário. Ao posar ao lado do bolo, ela surgiu com um vestido vermelho curtinho e meia-calça fina. Ela completou o visual com vários colares prateados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Look da aniversariante

A atriz Bruna Marquezine caprichou na escolha do seu look de aniversariante. Na noite desta sexta-feira, 15, ela reuniu seus amigos e familiares em festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, para celebrar seu aniversário de 30 anos.

A estrela chegou ao local do evento com um modelito poderoso. Ela apostou em um body na cor nude com direito a um vestido longo com transparência e brilhos por cima. O modelito destacou a boa forma dela, que está magérrima.

Para completar o visual, Bruna colocou megahair para alongar os fios e caprichou na maquiagem para curtir sua grande noite.

Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews

Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anos - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews

O amor na vida de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine refletiu sobre como enxerga os vínculos afetivos."Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles”, revelou em entrevista à Glamour.

Bruna, que mantém uma amizade com Sasha Meneghel desde a infância, refletiu sobre o valor das conexões verdadeiras em sua vida. “Eu sou uma pessoa afortunada por conta das minhas amizades. Trago comigo amizades da época de escola, até de antes e vejo o quanto é difícil fazermos amizades sólidas, de pessoas que conseguem estar próximas e com todas as mudanças da vida. Me sinto muito privilegiada pelas minhas amizades”, contou a atriz.

"Com a maturidade a gente aprende a valorizar quem fica e quem nos ama para além de nossos defeitos, erros. Eu tenho essa família. Família que eu conquistei na infância, adolescência, trabalho”, completou Bruna.

Leia também: Bruna Marquezine e João Guilherme se encontram em noitada no RJ

Bruna Marquezine na praia

A atriz Bruna Marquezine deu o que falar na internet quando os fãs perceberam um detalhe fora do comum nas fotos dela na praia. Na última quarta-feira, 13, a estrela foi fotografada pelos paparazzi enquanto renovava o bronzeado na orla carioca.

Com a repercussão das fotos da estrela de biquíni, os fãs perceberam um detalhe no corpo dela: a barriga não ‘dobra' quando ela está sentada . O abdômen definido da estrela virou comentário em vários posts nas redes sociais e os fãs ficaram incrédulos no quanto ela está magra e definida.

“Imagina sentar e a barriga não dobrar”, disse um internauta. “Imagina só as suas fotos distraídas saírem assim? Meu Deus”, comentou outro. “A minha barriga dobra até em pé”, brincou outro. “Achei que não fosse possível”, brincou mais um.

Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

Leia também:Ex e atual? João Guilherme e Danilo Mesquita surgem na festa de Bruna Marquezine