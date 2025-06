Filho de Faustão, João Silva revela como conheceu a nova namorada

João Silva, filho de Faustão, falou sobre o namoro com a empresária Isabella Kherlakian, com quem assumiu o relacionamento no último dia 16 de junho

O apresentador João Silva, filho de Faustão, está vivendo um novo amor! Em entrevista ao jornalista Flávio Ricco nesta terça-feira, 24, ele falou sobre o namoro com a empresária Isabella Kherlakian, com quem assumiu o relacionamento no último dia 16 de junho.

“Tô namorando, tô feliz da vida. Acho que é um momento importante e que as coisas casam quando é para ser", declarou ele, que contou como conheceu a companheira. "A gente se conhece há muitos anos já, só de oi e tchau, mas foi através de amigos em comum. Desde o começo do ano, nós nos aproximamos e fomos nos conhecendo mais, trocando ideia e tudo. Mas a gente já tinha se visto algumas vezes."

Em seguida, analisou: "Casa muito com o momento. Por acaso, quando eu tô mudando de emissora, focado em outro projeto, eu tô namorando. Vê como é a vida."

Quem é a nova namorada de João Silva?

Segundo informações do portal LeoDias, a jovem já realizou diversos cursos na área da moda na Universidade das Artes de Londres, incluindo direção de arte, marketing de conteúdo, compra e merchandising, caça às tendências e estilo de moda conceitual.

Com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, ela tem sua principal formação no Istituto Europeo di Design. Também atuou como assistente de relações-públicas e de estilo.

Quem são os outros filhos de Faustão?

O apresentador Faustão é pai de três filhos: Lara, João Guilherme e Rodrigo. A primogênita do apresentador é fruto do antigo relacionamento com a artista plástica Magda Colares. Enquanto isso, os dois filhos mais novos são frutos do atual casamento dele com a produtora e ex-modelo Luciana Cardoso. Veja foto dos três juntos!

