Discretos, filhos de Luciano Huck e Angélica surgem em festa com look básico

Diferente da maioria dos convidados, que usaram looks com cores e transparência, filhos de Luciano Huck e Angélica surgiram básicos em festa; veja

O filhos de Luciano Huck e Angélica, os jovens Joaquim Huck e Benício Huck, marcaram presença na festa de aniversário de Juan Moraes, na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 28.

No evento cheio de famosos, os herdeiros dos apresentadores chamaram a atenção ao chegarem sozinhos e usando looks básicos. Discretos, os garotos, diferente da maioria dos convidados, que foram com roupas extravagantes, foram vestidos com roupas mais neutras.

Com o estilo semelhante ao do pai, Joaquim Huck e Benício Huck apostaram em peças com cores nada chamativas. Enquanto o mais novo foi com um conjunto bege, o primogênito do casal elegeu itens de tons escuros.

Além deles, o filho de Faustão, João Silva, também marcou presença no local com sua namorada, que roubou a cena ao aparecer de vermelho com a barriga de fora. Bruna Marquezine também se destacou com um vestido transparente. O ex da atriz, o cantor João Guilherme, foi na mesma linha e colocou uma camisa com transparência.

Benício Huck e Joaquim Huck - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

Filhos de Luciano Huck revelam se querem seguir a carreira dos pais

Filhos de Luciano Huck e Angélica, os jovens Joaquim Huck e Benício Huck surpreenderam com a sinceridade em uma nova entrevista. Os dois marcaram presença em um evento na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 28, e foram questionados sobre a possibilidade de seguirem os passos dos pais como apresentadores de TV.

Sinceros, os dois negaram o desejo de se tornarem apresentadores. "Nenhum pouquinho. Eu acho muito legal o trabalho [como apresentador de TV], eu gosto muito de ver, mas eu não acho que é para mim”, disse Benício. Logo depois, Joaquim concordou com o irmão. "Não é a minha praia, de jeito nenhum. Mas eu gosto muito do trabalho, admiro, mas não é comigo”, afirmou.

Inclusive, os rapazes também falaram que não se consideram famosos. "Eu não sou famoso, eu não sou da mídia. Meus pais que são”, afirmou Joaquim. E Benício completou sobre estar na mídia. ”É algo que sempre esteve ali, mas é algo que não se acostuma 100%”, declarou.

Além dos dois filhos, Angélica e Luciano também são pais de uma filha, Eva Huck, que já expressou o desejo de ser artista. Ela faz aulas de ballet e já dançou no programa Domingão com Huck, da Globo.