CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Estilo
  2. Discretos, filhos de Luciano Huck e Angélica surgem em festa com look básico
Estilo / Básicos

Discretos, filhos de Luciano Huck e Angélica surgem em festa com look básico

Diferente da maioria dos convidados, que usaram looks com cores e transparência, filhos de Luciano Huck e Angélica surgiram básicos em festa; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 11h37

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Benício Huck e Joaquim Huck
Benício Huck e Joaquim Huck - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

O filhos de Luciano Huck e Angélica, os jovens Joaquim Huck e Benício Huck, marcaram presença na festa de aniversário de Juan Moraes, na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 28.

No evento cheio de famosos, os herdeiros dos apresentadores chamaram a atenção ao chegarem sozinhos e usando looks básicos. Discretos, os garotos, diferente da maioria dos convidados, que foram com roupas extravagantes, foram vestidos com roupas mais neutras.

Com o estilo semelhante ao do pai, Joaquim Huck e Benício Huck apostaram em peças com cores nada chamativas. Enquanto o mais novo foi com um conjunto bege, o primogênito do casal elegeu itens de tons escuros.

Além deles, o filho de Faustão, João Silva, também marcou presença no local com sua namorada, que roubou a cena ao aparecer de vermelho com a barriga de fora. Bruna Marquezine também se destacou com um vestido transparente. O ex da atriz, o cantor João Guilherme, foi na mesma linha e colocou uma camisa com transparência.

Benício Huck e Joaquim Huck
Benício Huck e Joaquim Huck - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Benício Huck e Joaquim Huck - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Benício Huck e Joaquim Huck - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Benício Huck e Joaquim Huck - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
Benício Huck e Joaquim Huck - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

Filhos de Luciano Huck revelam se querem seguir a carreira dos pais

Filhos de Luciano Huck e Angélica, os jovens Joaquim Huck e Benício Huck surpreenderam com a sinceridade em uma nova entrevista. Os dois marcaram presença em um evento na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 28, e foram questionados sobre a possibilidade de seguirem os passos dos pais como apresentadores de TV.

Sinceros, os dois negaram o desejo de se tornarem apresentadores. "Nenhum pouquinho. Eu acho muito legal o trabalho [como apresentador de TV], eu gosto muito de ver, mas eu não acho que é para mim”, disse Benício. Logo depois, Joaquim concordou com o irmão. "Não é a minha praia, de jeito nenhum. Mas eu gosto muito do trabalho, admiro, mas não é comigo”, afirmou.

Inclusive, os rapazes também falaram que não se consideram famosos. "Eu não sou famoso, eu não sou da mídia. Meus pais que são”, afirmou Joaquim. E Benício completou sobre estar na mídia. ”É algo que sempre esteve ali, mas é algo que não se acostuma 100%”, declarou.

Além dos dois filhos, Angélica e Luciano também são pais de uma filha, Eva Huck, que já expressou o desejo de ser artista. Ela faz aulas de ballet e já dançou no programa Domingão com Huck, da Globo.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

luciano huckAngélicaBenício HuckJoaquim Huckfilho Angélicafilho Luciano Huck
Luciano Huck Luciano Huck  Angelica Angélica  

Leia também

Festa

João Guilherme marca presença no aniversário de Juan Moraes - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

De camisa transparente, João Guilherme marca presença em festa com Bruna Marquezine

Uau!

Bruna Marquezine impressiona com look vermelho arrasador - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Bruna Marquezine impressiona em festa com look vermelho transparente

Grife

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine revela quarto look da festa e valor surpreende

Uau!

Rafaella Justus arrasa no look em Miami - Reprodução/Instagram

Rafaella Justus arrasa no look em férias em Miami e chama a atenção; veja

Uau!

Roberto Justus e Ana Paula Siebert combinam looks com Vicky - Reprodução/Instagram

Roberto Justus e Ana Paula Siebert combinam looks com a filha: 'Parecem uma pintura'

Uau!

Camila Queiroz impressiona com look usado no casamento de Giovanna Lancellotti - Reprodução/Instagram

Camila Queiroz impressiona ao mostrar look usado no casamento de Giovanna Lancellotti

Últimas notícias

Alexandre Nero abriu o jogo sobre sua batalha contra a compulsão alimentarEspecialista faz alerta sob transtorno alimentar de Alexandre Nero: 'Perda de Controle'
Benício Huck e Joaquim HuckDiscretos, filhos de Luciano Huck e Angélica surgem em festa com look básico
Gugu Liberato e Rose Miriam são pais de João, Marina e SofiaFilho de Gugu Liberato conta como está a relação familiar após disputa judicial
João Guilherme marca presença no aniversário de Juan MoraesDe camisa transparente, João Guilherme marca presença em festa com Bruna Marquezine
Ana Hickmann e Edu Guedes com os filhosAna Hickmann e Edu Guedes abrem o jogo sobre relação dos filhos e aumentarem a família
Vanessa LopesVanessa Lopes faz desabafo ao revelar que abandonou vício: 'Não foi fácil'
Juju FerrariInfluencer mostra 'deformidade' no corpo após infecção por hidrogel
A bailarina e campeã do BBB 25 Renata SaldanhaRenata Saldanha encontra propósito e declara: 'Hoje sou mais corajosa'
Alice WegmannQuem é o namorado de Alice Wegmann? Atriz assumiu romance com empresário
O Rei Roberto Carlos é romântico à moda antigaRoberto Carlos se baliza pelo amor: 'Sou como qualquer namorado romântico'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade