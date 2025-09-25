Filha de Lore Improta e Léo Santana surge de princesa em sua festa de aniversário

Liz ganhou uma festa com o tema 'A Princesa e o Sapo' e encantou ao surgir com um look idêntico ao da princesa Tiana; confira

Lore Improta usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 24, para mostrar o look da filha, Liz, para a comemoração de seu aniversário. A menina, fruto de seu casamento com Léo Santana, ganhou uma festa luxuosa com o tema do filme A Princesa e o Sapo, da Disney, e surgiu deslumbrante com um vestido idêntico ao da princesa Tiana.

Nas fotos postadas no feed, Liz aparece sorridente em uma vitória-régia e também com um sapo encostado em seu rosto. A aniversariante também posou com os papais, que escolheram roupas claras para o evento. Ao dividir os registros, a dançarina e influenciadora digital falou sobre a celebração.

“O tema da festa dela não podia ser diferente esse ano. Liz e Tiana estão prontas para viver uma tarde de aventuras, encantos, diversão e muita alegria junto da família, dos amigos e das outras princesas”, escreveu a mamãe na legenda da publicação.

A look de Liz recebeu diversos elogios. “Muita linda”, disse a cantora Ludmilla. “Ai meu Deus. Princesa”, se derreteu a atriz Larissa Manoela. “Que princesa linda! Parabéns, Lilica”, comentou a dançarina Brunna Gonçalves. “Ahh Lilica você é perfeita! Que Deus abençoe sua vida! Parabéns para ela”, escreveu uma seguidora. “Perfeita demais”, falou uma fã.

Confira:

Léo Santana revela se planeja aumentar a família

O cantor Léo Santana abriu o jogo sobre a possibilidade de aumentar a família com Lore Improta. Os dois já são pais de Liz. Em entrevista ao Gshow, o artista falou sobre a paternidade e contou que ele e a esposa planejam ter mais um filho ainda este ano.

“Desde quando a Liz nasceu, a gente falou que tinha que ter outro. Estamos trabalhando, se é que você me entende? Uma hora vai chegar. A gente ainda quer esse ano. Queremos manter aquela mesma faixa etária, 3 ou 4 anos de diferença. Com fé em Deus, até o ano que vem vai ter um menino ou uma menina… vamos ver”, declarou o artista. Saiba mais!

