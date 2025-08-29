CARAS Brasil
Namorada de João Silva esbanja beleza com look de barriga de fora

Em evento cheio de famosos, namorada de João Silva esbanja beleza e estilo ao surgir com look de barriga de fora; veja a nova nora de Faustão

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 10h07

João Silva com a namorada
João Silva com a namorada - Fotos: Victor Chapetta/BrazilNews

O apresentador João Silva, filho de Faustão, marcou presença no aniversário de Juan Moraes na noite desta quinta-feira, 28. No evento, ele apareceu ao lado de sua nova namorada, Isabella Kherlakian, que chamou a atenção com seu look escolhido para o momento cheio de famosos.

Assim como Bruna Marquezine e outros nomes conhecidos, a jovem apostou em uma roupa toda em vermelho. A empresária então colocou um cropped e uma saia longa, esbanjando muita beleza com elegância e com um toque de ousadia.

O jovem comunicador também escolheu uma roupa estilosa para o aniversário do amigo, colocando uma camisa de couro azul e com botões abertos. 

Ainda nas últimas semanas, João Silva apareceu com a amada no casamento de Giovanna Lancellotti. Na ocasião, ele fez fotos com a namorada e mãe, Luciana Cardoso.

Já nos últimos dias, o apresentador falou sobre a saúde do pai. “As coisas estão muito melhores. A parte de recuperação dele está maravilhosa, ele é muito forte. A gente acha que vai ser mais difícil, mas acaba sendo ainda mais fácil”, comentou o herdeiro ao Portal Leo Dias.

João Silva e a namorada
João Silva e a namorada - Fotos: Victor Chapetta/BrazilNews
João Silva e a namorada - Fotos: Victor Chapetta/BrazilNews
João Silva e a namorada - Fotos: Victor Chapetta/BrazilNews
João Silva e a namorada - Fotos: Victor Chapetta/BrazilNews
João Silva e a namorada - Fotos: Victor Chapetta/BrazilNews

João Silva revela como conheceu a nova namorada

O apresentador João Silva, filho de Faustão, está vivendo um novo amor! Em entrevista ao jornalista Flávio Ricco nesta terça-feira, 24, ele falou sobre o namoro com a empresária Isabella Kherlakian, com quem assumiu o relacionamento no último dia 16 de junho.

“Tô namorando, tô feliz da vida. Acho que é um momento importante e que as coisas casam quando é para ser", declarou ele, que contou como conheceu a companheira. "A gente se conhece há muitos anos já, só de oi e tchau, mas foi através de amigos em comum. Desde o começo do ano, nós nos aproximamos e fomos nos conhecendo mais, trocando ideia e tudo. Mas a gente já tinha se visto algumas vezes."

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

faustãoFilho de FaustãoJoão Silvanamorada joão silva

