De camisa transparente, João Guilherme marca presença em festa com Bruna Marquezine

Em festa de aniversário com presença de Bruna Marquezine, João Guilherme aparece usando camisa com transparência; veja o look do ator

O ator João Guilherme marcou presença no aniversário de Juan Moraes na noite desta quinta-feira, 28. Para o momento cheio de famosos - inclusive sua ex-namorada Bruna Marquezine estava presente - o herdeiro de Leonardo apostou em um look estiloso.

Assim como grande parte dos convidados, o artista apostou em uma roupa em tom de vermelho. O cantor então foi com uma camisa e calça de cor vinho. João Guilherme então ousou ao escolher a parte de cima com um toque de transparência.

Bruna Marquezine também chamou a atenção ao chegar no evento e ser fotografada com um vestido vermelho com transparência. O herdeiro de Faustão, João Silva, apareceu no local ao lado de sua nova namorada, que roubou a cena com um look de barriga de fora.

João Guilherme com camisa transparente - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

João Guilherme revela quantos quilos emagreceu nos últimos meses

O ator João Guilherme usou as redes sociais para compartilhar registros de seu processo de emagrecimento. Na publicação, ele mostrou o momento em que subiu em uma balança para um exame de bioimpedância e exibiu os resultados.

"Me senti uma criança no pediatra vendo esse vídeo. Agora não dá para saber se foi a música ou a cueca do Pokémon", disse ele, ao falar sobre os sons da balança. Em seguida, mostrou o registro de sua evolução corporal. João Guilherme, que mede 1,82 cm, estava pesando 77,9 quilos em março e agora está com 71,1 quilos. Saiba mais!

Quem é a mãe de João Guilherme?

O ator João Guilherme aproveitou a companhia de sua mãe, Naira Ávila. Os dois foram juntos ao show do cantor Gilberto Gil em São Paulo e esbanjaram simpática na chegada ao evento.

Mãe e filho posaram sorridentes e exibiram seus looks estilosos. Naira deixou a barriguinha à mostra ao surgir com blusa preta e calça cinza soltinha. Por sua vez, João apostou em blazer com camisa branca e jeans.

Vale lembrar que Naira Ávila é irmã mais velha do músico Pe Lu, ex-Restart, e viveu um romance com o cantor Leonardo quando era bailarina. Os dois viveram um affair quando o artista estava separado de Poliana Rocha e ela engravidou de João Guilherme.