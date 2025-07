João Guilherme revela quantos quilos emagreceu nos últimos meses: 'Meu boletim'

O ator João Guilherme usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para compartilhar registros de seu processo de emagrecimento

O ator João Guilherme usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para compartilhar registros de seu processo de emagrecimento. Na publicação, ele mostrou o momento em que subiu em uma balança para um exame de bioimpedância e exibiu os resultados.

"Me senti uma criança no pediatra vendo esse vídeo. Agora não dá para saber se foi a música ou a cueca do Pokémon", disse ele, ao falar sobre os sons da balança. Em seguida, mostrou o registro de sua evolução corporal.

João Guilherme, que mede 1,82 cm, estava pesando 77,9 quilos em março e agora está com 71,1 quilos. O percentual de gordura do ator caiu de 5,2% para 3,6%, mas ele também perdeu massa magra: de 42,4 quilos para 39,4 quilos. "Meu boletim", adicionou. Em seguida, postou na academia: "Vamos atrás da massa magra", escreveu o filho do cantor Leonardo.

Storie de João Guilherme no Instagram

Recentemente, outra filha do cantor Leonardo falou sobre seu peso. A influencer Jéssica Beatriz Costa contou que ganhou 10kg desde sua viagem à Colômbia, no início do ano, e disse que voltará para a sua rotina com o objetivo de perder peso novamente. Leia o desabafo completo!

Quem são os filhos de Leonardo?

Vale lembrar que o cantor Leonardo tem seis filhos. Pedro Leonardo é o primogênito e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é da relação do cantor com Sandra. Por sua vez, Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

Leia também: Filha de Leonardo faz críticas para alunas de medicina que falaram de paciente