Viúva de Diogo Jota faz primeira postagem após morte do jogador

Viúva de Diogo Jota resgatou fotos do dia em que os dois subiram ao altar; jogador morreu em acidente 11 dias após o casamento

Viúva do jogador de futebol Diogo Jota, Rute Cardoso retornou às redes sociais na última terça-feira, 22, para publicar uma homenagem ao atleta português. Ele faleceu na madrugada do dia 3 de julho, na Espanha, após um grave acidente de carro.

Em seu perfil oficial, Rute resgatou algumas fotos do dia em que o casal subiu ao altar, em 22 de junho, 11 dias antes da tragédia. Esta é a primeira postagem que a influenciadora digital faz desde que o marido partiu.

" 1 mês do nosso ‘nem a morte nos separa’. Para sempre, a tua branquinha ", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, diversos amigos e fãs do atleta deixaram mensagens de apoio a Rute Cardoso.

Além de Diogo Jota, seu irmão André Silva, jogador do Penafiel, também faleceu. Os dois estavam juntos no veículo que saiu da pista e pegou fogo em uma rodovia federal na região de Zamora. De acordo com as autoridades, os dois morreram no local do acidente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rute Cardoso 🎀 (@rutecfcardoso14)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rute Cardoso 🎀 (@rutecfcardoso14)

Quem era Diogo Jota?

Jota nasceu na cidade de Massarelos em 1996. Ele iniciou sua carreira profissional no Paços de Ferreira, passou pelo Porto, pelo Wolverhampton, da Inglaterra, e foi contratado pelo Liverpool em 2020. Diogo havia se casado há apenas 11 dias. Ele oficializou sua união com Rute Cardoso no dia 22 de junho. O atleta deixa três filhos.

Testemunha conta detalhes do acidente que vitimou Diogo Jota

Uma investigação divulgada no início deste mês apontou excesso de velocidade como uma das possíveis causas da tragédia. Uma testemunha, no entanto, afirmou que o veículo onde os dois atletas estavam não ultrapassou a velocidade permitida.

O caminhoneiro José Azevedo estava presente no momento em que o automóvel saiu da pista e pegou fogo em um canteiro central da rodovia A-52, em Zamora. O motorista, que revelou ser o autor de um vídeo que mostra o carro em chamadas, contou detalhes do acidente e negou qualquer imprudência em relação à velocidade.

Azevedo ainda contou que tentou ajudá-los, mas não pôde fazer muito, uma vez que o fogo já havia tomado conta do veículo; confira mais detalhes!

Leia também: Herança milionária de Diogo Jota: Saiba quanto a viúva vai receber