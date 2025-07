Diogo Jota, da seleção de Portugal, e irmão também jogador morrem em acidente

O atacante Diogo Jota, da seleção portuguesa e do time inglês Liverpool, e seu irmão André Silva, jogador do Penafiel, morreram em um acidente

O atacante Diogo Jota, de 28 anos, da seleção portuguesa e do time inglês Liverpool, e seu irmão André Silva, de 26, jogador do Penafiel, morreram nesta quinta-feira, 3, na Espanha. Os dois sofreram um acidente no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, província de Zamora, conforme noticiou o portal g1.

Segundo a polícia espanhola, o veículo em que os dois estavam saiu da pista e pegou fogo em uma rodovia federal na região de Zamora. A Guarda Civil informou que, durante uma ultrapassagem, um dos pneus estourou, fazendo com que o carro saísse da pista e, em seguida, fosse tomado pelas chamas. De acordo com as autoridades, os dois morreram no local do acidente.

O perfil da seleção portuguesa nas redes sociais publicou uma homenagem a Diogo. "A Federação Portuguesa de Futebol e todo o futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha. Muito mais do que o fantástico jogador, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade... perdemos dois campeões", disseram em um trecho.

Quem era Diogo Jota?

Jota nasceu na cidade de Massarelos em 1996. Ele iniciou sua carreira profissional no Paços de Ferreira, passou pelo Porto, pelo Wolverhampton, da Inglaterra, e foi contratado pelo Liverpool em 2020. Diogo havia se casado há apenas 11 dias. Ele oficializou sua unão com Rute Cardoso no dia 22 de junho. O atleta deixa três filhos.

Quem era André Silva?

André Silva também era jogador profissional e atuava pelo Penafiel, da segunda divisão de Portugal. Na última temporada, atuou em 32 partidas, tendo marcado dois gols e duas assistências em todas as competições em que o clube disputou. As informações são do portal ge.

Leia também: Violinista Douglas Mendes, que já tocou com Gusttavo Lima, morre aos 36 anos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Portugal (@portugal)