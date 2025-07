Herança milionária de Diogo Jota: Saiba quanto a viúva vai receber

Viúva e filhos do jogador de futebol Diogo Jota vão receber uma fortuna milionária como herança após o sucesso dele no esporte

A família do jogador de futebol Diogo Jota está de luto após a morte trágica dele aos 28 anos. Ele morreu ao lado do irmão, André, de 25 anos, em um acidente de carro na Espanha. O veículo deles saiu da pista e pegou fogo - eles morreram no local. Agora, o valor da herança dele foi revelado publicamente.

De acordo com o jornal Daily Mail, Diogo Jota deixou uma fortuna de 35 milhões de libras - cerca de R$ 259 milhões - para sua viúva, Rute Cardoso, e os três filhos. Saiba como o patrimônio dele foi construído ao longo da carreira de sucesso no futebol:

Diogo Jota conquistou bons contratos ao longo de sua carreira. O primeiro contrato foi com o Wolverhampton Wanderes em 2018, quando ele ganhava 38 mil libras por semana. Dois anos depois, ele foi transferido para o Anfield, no qual recebia um salário de 83 mil libras por semana.

Em 2022, o atleta foi para o Liverpool, onde recebeu um salário de 140 mil libras. Em toda a sua carreira no time, ele recebeu mais de 21 milhões de libras, já somando os bônus pelo desempenho.

A família dele ainda receberá mais 14,5 milhões de libras pelos próximos dois anos, já que o Liverpool decidiu manter o contrato dele ativo até o fim. Além disso, ele também tinha uma empresa para cuidar do seu direito de imagem e contratos lucrativos com marcas esportivas, que rendiam um faturamento de cerca de 3,3 milhões de libras por ano.

A publicação do Daily Mail ainda contou que Jota tinha uma mansão de cinco quartos ao norte de Liverpool, avaliada em mais de 2 milhões de libras. O atleta também tinha carros de luxo, avaliados em 1 milhão de libras.

Diogo Jota deixou três filhos: Dinis, de 4 anos, Duarte, de 2 anos, e Mafalda, de 8 meses.

A morte trágica de Diogo Jota

O jogador de futebol Diogo Jota, que era atacante na seleção de Portugal e no time Liverpool, morreu aos 28 anos de idade. Ele sofreu um acidente de carro fatal na madrugada de quinta-feira, 3, na Espanha.

O atleta estava no carro com seu irmão, o jogador de futebol André Felipe, que jogava no time Penafiel e tinha 26 anos. O carro deles saiu da pista após o pneu estourar durante uma ultrapassagem. Na sequência, o veículo pegou fogo e os dois morreram no local.

De acordo com o jornal El País, a Guarda Civil levou suspeitas de que o carro estivesse em alta velocidade, que combinada com a má conservação da estrada, ocasionou o acidente. O caso segue em investigação para a polícia entender o que ocasionou a explosão do pneu, que foi o que tirou o carro da pista. O veículo pegou fogo e os dois ocupantes morreram.

