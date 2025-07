Jogador Diogo Jota casou 11 dias antes de morrer. Veja como foi casamento luxuoso

Último post do jogador de futebol Diogo Jota, morreu em acidente de carro na Espanha, foi sobre seu casamento e com homenagem para a esposa

O jogador de futebol Diogo Jota, de 28 anos, morreu em um acidente de carro nesta quinta-feira, 3, na Espanha, poucos dias após se casar. Inclusive, o último post dele nas redes sociais, horas antes da morte, foi uma homenagem para a esposa sobre o dia do casamento deles.

A morte do atleta aconteceu apenas 11 dias após o seu casamento luxuoso com Rute Cardoso. No dia da união, em 22 de junho de 2025, o casal fez um post nas redes sociais com fotos do grande dia.

Nas imagens, eles apareceram com looks elegantes enquanto se casavam em uma igreja sofisticada. Eles estavam muito felizes e exibiram as alianças com grande alegria. Inclusive, os noivos posaram para uma foto com os 3 filhos - dois meninos e uma menina - que tiveram juntos.

Na quarta-feira, 2, Diogo Jota fez o seu último post da vida com um vídeo do casamento. As imagens mostraram os noivos prontos para a união e em um ensaio fotográfico após a cerimônia religiosa. Na legenda, ele disse: “ Um dia para nunca esquecer ”.

A morte trágica de Diogo Jota

O jogador de futebol Diogo Jota, que era atacante na seleção de Portugal e no time Liverpool, morreu aos 28 anos de idade. Ele sofreu um acidente de carro fatal na madrugada de quinta-feira, 3, na Espanha.

O atleta estava no carro com seu irmão, o jogador de futebol André Felipe, que jogava no time Penafiel e tinha 26 anos. O carro deles saiu da pista após o pneu estourar durante uma ultrapassagem. Na sequência, o veículo pegou fogo e os dois morreram no local.

Nota oficial da Federação Portuguesa de Futebol

Logo depois da confirmação das mortes no acidente de carro, a Federação Portuguesa de Futebol lamentou a trágica despedida dos atletas.

"A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha. Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade. A Federação Portuguesa de Futebol exprime as mais sentidas condolências à família e aos amigos de Diogo e de André Silva, assim como ao Liverpool FC e FC Penafiel, os clubes onde, respetivamente, alinhavam os jogadores. A Federação Portuguesa de Futebol já solicitou à UEFA um minuto de silêncio, esta quinta-feira, antes da partida da nossa Seleção com a Espanha, no Europeu feminino. Perdemos dois campeões. O desaparecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o Futebol Português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado", informaram.

