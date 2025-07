Diogo Jota: Testemunha conta detalhes do acidente que vitimou o jogador

Caminhoneiro que testemunhou acidente de Diogo Jota negou que o carro do jogador português estivesse em alta velocidade

O atacante Diogo Jota, de 28 anos, da seleção portuguesa e do time inglês Liverpool, e seu irmão André Silva, de 26, jogador do Penafiel, morreram na última semana após sofrerem um grave acidente de carro na Espanha. Uma investigação divulgada na última terça-feira, 8, apontou excesso de velocidade como uma das possíveis causas da tragédia.

Uma testemunha, no entanto, afirmou que o veículo onde os dois atletas estavam não ultrapassou a velocidade permitida. O caminhoneiro José Azevedo estava presente no momento em que o automóvel saiu da pista e pegou fogo em um canteiro central da rodovia A-52, em Zamora.

O motorista, que revelou ser o autor de um vídeo que mostra o carro em chamadas, contou detalhes do acidente e negou qualquer imprudência em relação à velocidade. Azevedo ainda contou que tentou ajudá-los, mas não pôde fazer muito, uma vez que o fogo já havia tomado conta do veículo.

"Viralizou um vídeo na internet do carro do Diogo Jota pegando fogo. Supostamente foi um caminhoneiro que filmou e que não prestou os primeiros socorros. Esse caminhoneiro era eu, fui eu que filmei e tenho provas disso. Vi comentários estúpidos de que o caminhoneiro havia filmado só para ter likes. Não, ele não precisa de likes para nada e não tem que provar nada a ninguém ", iniciou José em um novo registro.

"O caminhoneiro que fui eu, filmou, parou, pegou no extintor e tentou ajudar. Eu tentei ajudar, mas devido ao impacto do acidente, não dava para fazer nada, absolutamente nada. [...] Eles passaram por mim super tranquilos e sem excesso de velocidade. Eu próprio mandei o vídeo para a CMTV (emissora portuguesa) porque eu comecei a ouvir barbaridades", continuou ele.

O caminhoneiro explicou que só teve conhecimento de quem eram as vítimas do acidente no dia seguinte à tragédia. " Vocês têm a minha palavra que eles não trafegavam com excesso de velocidade. Eles iam super tranquilos. Eu dirijo nesta estrada de segunda a sábado e sei que ela não vale merd* nenhuma. É uma estrada escura", disse. José Azevedo finalizou o vídeo com um recado de pesar aos familiares dos jogadores de futebol.

Herança de Diogo Jota

A família do jogador de futebol Diogo Jota está de luto após a morte trágica dele aos 28 anos. Ele morreu ao lado do irmão, André, de 25 anos, em um acidente de carro na Espanha. O veículo deles saiu da pista e pegou fogo - eles morreram no local. Agora, o valor da herança dele foi revelado publicamente.

De acordo com o jornal Daily Mail, Diogo Jota deixou uma fortuna de 35 milhões de libras - cerca de R$ 259 milhões - para sua viúva, Rute Cardoso, e os três filhos. Saiba como o patrimônio dele foi construído ao longo da carreira de sucesso no futebol.

Leia também: Jogador Diogo Jota casou 11 dias antes de morrer. Veja como foi casamento luxuoso