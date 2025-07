Atitude de Gabigol afasta suspeitas de término com irmã de Neymar Jr

Tudo em paz! Após rumores de término, o jogador de futebol Gabigol homenageou Rafaella Santos durante partida do Cruzeiro; confira

Ao que tudo indica, Gabigol e Rafaella Santos estão realmente juntos! O jogador de futebol chamou atenção do público no domingo, 20, ao publicar uma foto em suas redes sociais e marcar a irmã de Neymar Jr no registro.

No clique em questão, o atleta do Cruzeiro aparece fazendo um coração com as mãos logo após marcar um gol contra o Juventude. Na imagem, é possível notar a menção do perfil oficial de Rafaella.

A influenciadora digital, inclusive, repostou a homenagem de Gabigol e escreveu "Us", que em tradução livre significa 'Nós'. A atitude do jogador de futebol afasta os rumores de um possível término entre os dois.

Em maio deste ano, boatos de que Gabigol e Rafaella Santos haviam terminado o namoro passaram a circular na web. Na época, o atleta apagou todas as fotos ao lado da irmã de Neymar Jr de seu perfil. De acordo com o portal LeoDias, o suposto rompimento teria acontecido devido a rumores de traição.

Os dois, que iniciaram oficialmente o namoro em 2017, passaram por idas e vindas. A última reconciliação entre eles aconteceu no final de 2024, quando foram vistos juntos novamente.

Gabigol homenageia Rafaella Santos - Reprodução/Instagram

Gabigol foi visto com Maisa Silva recentemente

Em junho deste ano, a atriz Maisa Silva foi vista ao lado do jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol. De acordo com o Portal Leo Dias, os dois famosos foram fotografados saindo juntos de uma festa no Rio de Janeiro.

A publicação informou que Gabigol e Maisa negaram qualquer tipo de aproximação e garantiram que são apenas amigos. A atriz afirmou ao colunista que é amiga do atleta e que eles estavam indo para um after com outros conhecidos em uma van.

