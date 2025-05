Acabou? Atitude de Gabigol gera suspeitas de novo término com Rafaella Santos

O jogador Gabigol levantou suspeitas de que o namoro com Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, pode ter chegado ao fim; entenda

Ao que tudo indica, o namoro entre Gabigol e Rafaella Santos pode ter chegado novamente ao fim. Uma atitude do jogador de futebol, que até então vivia um relacionamento discreto e longe dos holofotes com a irmã de Neymar Jr, chamou atenção dos internautas nos últimos dias.

As suspeitas de que Gabigol e Rafaella não estariam mais juntos vieram à tona após o atleta apagar todas as fotos que havia publicado ao lado da influencer. Registros de viagens recentes dos dois também sumiram de seu perfil.

Gabigol e Rafaella Santos iniciaram o namoro em 2017. Desde então, o casal passou por idas e vindas. A última reconciliação entre eles aconteceu no final de 2024, quando foram vistos juntos novamente.

Até o momento, nem o jogador de futebol e nem a influenciadora digital se pronunciaram sobre o assunto. Discreta, a irmã de Neymar Jr também costuma compartilhar raríssimos registros em suas redes sociais.

O clique mais recente publicado por Rafaella Santos foi ao lado da sobrinha, Helena, e da modelo Amanda Kimberlly, mãe da bebê. Na ocasião, a influencer marcou presença na festinha de mesversário da pequena, filha de Neymar.

Rafaella Santos na Disney com Mavie e Bruna Biancardi

Recentemente, Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar novos registros de sua viagem para Orlando, nos Estados Unidos. Nos cliques, é possível notar que a influenciadora visitou um dos parques da Disney com a filha, Mavie, de 1 aninho, e alguns familiares e amigos.

Além da irmã, Biancardi Biancardi, a influenciadora digital estava acompanhada da cunhada, Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr. Em um dos registros compartilhados pela famosa, as duas surgiram juntas e mostraram que estavam usando looks iguais: uma camiseta com a estampa do personagem Mickey Mouse; confira as fotos!

