Motivo da separação de Rafaella Santos e Gabigol vem à tona

Namoro de Rafaella Santos e Gabigol chegou ao fim, diz colunista. Entenda o que levou à separação do ex-casal

Irmã de Neymar Jr, a influencer Rafaella Santos está solteira novamente. De acordo com o Portal Leo Dias, ela terminou o namoro com o jogador de futebol Gabigol após cerca de seis meses de relacionamento.

A publicação apontou que eles se separaram por causa de rumores de traição e festas do jogador em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Inclusive, o rapaz já arquivou as fotos que tinha com Rafaella nas redes sociais.

Vale lembrar que Gabigol e Rafaella vivem um relacionamento entre idas e vindas desde 2017. Eles já tiveram algumas separações e a última reconciliação aconteceu em dezembro de 2024. Agora, eles voltaram a se afastar.

Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre o fim do namoro.

Bruna Biancardi curte passeio na Disney com Mavie e Rafaella Santos

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar novos registros de sua viagem. Ela foi para Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitou para visitar um dos parques das Disney com a filha, Mavie, de 1 aninho, e alguns familiares e amigos.

Além da irmã, Biancardi Biancardi, a influenciadora digital estava acompanhada da cunhada, Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr. Em um dos registros compartilhado pela famosa, as duas surgiram juntas e mostraram que estavam usando looks iguais: uma camiseta com a estampa do personagem Mickey Mouse. "Os dias da Disney são os melhores dias em família", escreveu Biancardi. Veja as fotos!

