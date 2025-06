Maisa Silva e Gabigol são vistos saindo juntos de festa, diz colunista

Maisa Silva e Gabigol curtiram uma festa juntos no último final de semana no Rio de Janeiro. Saiba qual é a relação deles

A atriz Maisa Silva está de férias da TV após o fim das gravações da novela Garota do Momento, da Globo, e já saiu para curtir uma festa. Inclusive, a beldade foi vista ao lado do jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol.

De acordo com o Portal Leo Dias, Maisa e Gabigol foram fotografados saindo juntos de uma festa na sexta-feira, 20 de junho, no Rio de Janeiro. A publicação informou que os dois negaram qualquer tipo de aproximação e garantiram que são apenas amigos.

Maisa disse para o colunista que é amiga de Gabigol e que eles estavam indo para um after com outros amigos em uma van. Por sua vez, o atleta contou que não foi para o mesmo after que Maisa e que os dois são amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Leia também: Maisa Silva vai sair de mansão no Rio de Janeiro. Saiba o motivo

Nova alimentação de Maisa Silva

A atriz Maisa Silva, de 23 anos, tomou uma decisão drástica em sua dieta. A famosa compartilhou no X, o antigo Twitter, que está há duas semanas sem açúcar. A artista, que está no ar em Garota do Momento, comentou que resolveu tirar o alimento por ele ter se tornado um hábito em seu dia a dia.

Buscando uma vida mais saudável e equilibrada, a ex-SBT explicou que durante a semana opta por frutas, gelatinas sem açúcar ou outros doces com pouco ingredientes. Maisa Silva então revelou que está há 15 dias seguindo a nova "dieta" e que pretende estender por mais tempo.

"Hoje completo 2 semanas sem açúcar pela primeira vez na vida. Gente, eu sou uma formiga e eu estou conseguindo, se alguém tiver tentando também, vamos nos incentivar! Minha meta inicial é de ficar sem açúcar até dia 27 e aí depois dos dias 1 de julho até 15, vamos ver se", compartilhou.

"Lembrando que sem açúcar não é sem DOCE. meu paladar é totalmente voltado pro doce então eu acabo inserindo opções de chocolates ou outros docinhos sem açúcar no meu dia a dia! Porque senão, não conseguiria mesmo. E tem várias opções gostosas e bem similares", esclareceu que continua comendo doces.

"Esses doces salvam no fim de semana e durante a semana eu acabo optando por gelatina 0, um chocolate com poucos ingredientes, famosas FRUTAS, e a proteina do colageno ou whey que também ajudam na vontade de doce. E também não é porque algo não tem acucar que é saudável, mas é a minha escolha pro momento", explicou.

Leia também: Maisa explica escolha de vestido 'polêmico' usado em sua festa; veja