Gabigol perde a paciência ao ver rumores sobre a vida pessoal: ‘Irresponsável'

O jogador de futebol Gabigol se pronunciou sobre os rumores de que teria se separado de Rafaella Santos

O jogador de futebol Gabigol se pronunciou ao ser alvo de rumores sobre a vida pessoal. Neste final de semana, o Portal Leo Dias levantou os rumores de que ele teria se separado de Rafaella Santos, que é a irmã de Neymar Jr. Porém, o atleta veio à público para negar os boatos.

Em um post nos stories do Instagram, ele rebateu os comentários. “Mais uma vez, me vejo na obrigação de vir à público para negar uma reportagem que expõe, de forma irresponsável, aspectos da minha vida pessoal”, disse ele.

E completou: “Foi publicada hoje uma matéria com informações distorcidas e completamente falsas. Entendo que figuras públicas estejam mais expostas, mas isso não justifica a propagação de mentiras. Meu relacionamento diz respeito apenas a mim e à minha companheira. Tudo o que envolve sua continuidade ou não foi conversado e decidido entre nós, com respeito e maturidade”.

Vale lembrar que Gabigol e Rafaella vivem um relacionamento entre idas e vindas desde 2017. Eles já tiveram algumas separações e a última reconciliação aconteceu em dezembro de 2024. Agora, eles voltaram a se afastar.

Bruna Biancardi curte passeio na Disney com Mavie e Rafaella Santos

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar novos registros de sua viagem. Ela foi para Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitou para visitar um dos parques das Disney com a filha, Mavie, de 1 aninho, e alguns familiares e amigos.

Além da irmã, Biancardi Biancardi, a influenciadora digital estava acompanhada da cunhada, Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr. Em um dos registros compartilhado pela famosa, as duas surgiram juntas e mostraram que estavam usando looks iguais: uma camiseta com a estampa do personagem Mickey Mouse. "Os dias da Disney são os melhores dias em família", escreveu Biancardi. Veja as fotos!

