Zilu Camargo presta bela homenagem no aniversário do neto: 'Menino cheio de luz'

A empresária Zilu Camargo encantou ao comemorar o aniversário de seis anos de seu neto, Joaquim, filho de Camilla Camargo

Zilu Camargo usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para comemorar o aniversário de seis anos de seu neto, Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa. Em seu perfil oficial, a empresária compartilhou algumas fotos ao lado do menino e prestou uma linda homenagem para ele.

"Feliz Aniversário, meu querido netinho Joaquim! Hoje é um dia muito especial… o dia em que meu coração se enche ainda mais de amor e gratidão por ter você na nossa vida! Você está completando 6 aninhos, e eu só posso agradecer a Deus por esse presente maravilhoso que é ser sua vó", afirmou ela no começo do texto.

"Joaquim, você é um menino cheio de luz, alegria, inteligência e carinho. Cada vez que escuto a sua voz, recebo um pedacinho do céu. Que você continue crescendo com saúde, cercado de amor, descobertas e muitos sorrisos. Que o mundo seja sempre gentil com você, e que você nunca perca essa sua energia linda que ilumina tudo ao redor", acrescentou Zilu.

"A vovó te ama infinitamente, e vai estar sempre aqui, torcendo, cuidando e celebrando cada conquista sua. Parabéns, meu amor! Que esse novo ciclo venha com muitas brincadeiras, aprendizados e… claro, muitos bolos e presentes!", finalizou.

Além de Zilu, Joaquim também foi homenageado pela mãe, Camilla Camargo, e pelo avô, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Camargo (@zilucamargooficial)

Zilu Camargo revela que gostaria de se acertar com Zezé

Separada desde 2012 de Zezé Di Camargo, Zilu Camargo revelou durante uma entrevista ao podcast 30 e 3 que gostaria de ter alguns minutos de conversa com o ex-marido. Durante o bate-papo, ela foi questionada sobre quem seria a pessoa no mundo ou que já partiu que ela gostaria de ter três minutos para falar. Foi então que ela apontou o cantor.

"Acho que meu ex-marido. A gente não se fala hoje e foram 32 anos de casamento, fomos muito amigos um do outro. Tivemos muita cumplicidade. Torço muito por ele. Quero de verdade que ele seja feliz, e que ele está sendo feliz (...)", disse ela em um trecho. Veja a declaração completa!

Leia também:Camilla Camargo encanta ao mostrar momento especial com a avó: 'Dando amor'