Zilu Camargo revela que gostaria de se acertar com Zezé: 'É deprimente'

Sem falar com Zezé Di Camargo há anos, Zilu Camargo revela que gostaria de ter três minutos para se acertar com o ex-marido; veja

Separada desde 2012 de Zezé Di Camargo, Zilu Camargo revelou durante uma entrevista ao podcast 30 e 3 que gostaria de ter alguns minutos de conversa com o ex-marido. Durante o bate-papo, ela foi questionada sobre quem seria a pessoa no mundo ou que já partiu que ela gostaria de ter três minutos para falar. Foi então que ela apontou o cantor.

Após passar mais de 32 anos com ele, a empresária, que mora atualmente nos EUA, comentou que atualmente eles não se falam mais e que não gostaria que tivessem a relação que eles têm hoje. Zilu Camargo então explicou que gostaria de ser mais "amiga" do ex-marido, visto que, eles tiveram três filhos

"Acho que meu ex-marido. A gente não se fala hoje e foram 32 anos de casamento, fomos muito amigos um do outro. Tivemos muita cumplicidade. Torço muito por ele. Quero de verdade que ele seja feliz, e que ele está sendo feliz" , começou dizendo.

"Hoje, eu gostaria de sentar três minutos com ele e resolver essa situação. Porque não dá... É muito deprimente. Fico pensando: como assim? Eu conheci essa pessoa com 15 anos. A gente viveu mais de 30 anos juntos. Essa pessoa foi importante pra mim ", justificou.

"Tivemos uma história. Temos quatro netos. E hoje, um não olha na cara do outro. É deprimente. Isso não pode acontecer. E é tão fácil resolver. Basta os dois quererem sentar e conversar. Existiram problemas? Sim. Mas fala, conversa, resolve, lava a alma", declarou.

Zilu Camargo e Zezé Di Camargo surgem em clima de amizade em festa

Em junho de 2023, Zilu Camargo e Zezé Di Camargo marcaram presença no aniversário do neto, João Francisco, filho de Wanessa Camargo com o ex-marido, o empresário Marcus Buaiz. Na ocasião, eles posaram juntos para uma foto e até apareceram conversando em clima de amizade.