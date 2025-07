Camilla Camargo encanta ao mostrar momento especial com a avó: 'Dando amor'

A atriz Camilla Camargo compartilhou as fotos da visita especial que fez para sua avó materna ao lado do marido e dos filhos

Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos da visita especial que fez para sua avó, dona Fia, mãe de Zilu Camargo, e da tia, Rosinha Godoi.

A atriz viajou para Goiânia ao lado do marido, Leonardo Lessa, os dois filhos, Joaquim, de cinco anos, e Julia, de quatro, e o enteado, Antônio, e fez questão de registrar o momento o em família.

Em algumas das fotos postadas no feed do Instagram, Camilla aparece dando um beijo na avó, além disso, ela mostrou os filhos abraçados com a bisa. "A alegria de vê-la, abraçá-la e de dizer o quanto a amo. De ver meus filhos dando o amor e carinho que ela merece. Te amo vó, te amo tia Rosinha Godoi", declarou a atriz na legenda da publicação.

O post recebeu diversas mensagens carinhosas dos internautas. "Que bênção ter momentos assim", disse uma seguidora. "Você é maravilhosa, Camilla", escreveu outra. "Você é tão pura e maravilhosa. Sempre tão simples", comentou uma fã. "Que riqueza vovó com sua neta e bisnetos, uma benção! Encontro de milhões!", falou mais uma.

Zilu, que mora nos Estados Unidos, também deixou um comentário na publicação. "Amo vocês. Saudades", falou a empresária.

Confira:

Camilla Camargo encanta ao mostrar os filhos na praia

A atriz Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto de seus dois filhos, Joaquim, de cinco anos, e Julia, de quatro, frutos de seu casamento com Leonardo Lessa.

Na imagem postada no feed, as crianças aparecem abraçadas e dando um belo sorriso, enquanto curtem o dia na praia. Ao dividir o registro encantador, a mamãe coruja se derreteu: "Vocês são além do que eu pedi a Deus! Uma pintura feita pelo criador", escreve a atriz na legenda. Veja as fotos!

