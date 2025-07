Zezé Di Camargo encanta com homenagem para o neto: 'Te amo demais'

O cantor Zezé Di Camargo prestou uma homenagem especial para o neto, Joaquim, filho de Camilla Camargo, que completou 6 anos

Zezé Di Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado do neto, Joaquim. O menino, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa, completou seis anos nesta quarta-feira, 23, e ganhou uma homenagem especial ao avô.

"Hoje é o dia dele: meu neto Joaquim! Uma criança cheia de personalidade, esperta, criativa e com uma energia que contagia qualquer ambiente. É impressionante ver como ele enxerga o mundo com tanta curiosidade e inteligência. Ver você crescendo feliz é uma alegria imensa pra mim. Parabéns, meu garoto! Que a vida te abrace sempre com amor, saúde e sonhos realizados. Te amo demais!", declarou o cantor sertanejo na legenda.

Mais cedo, Camilla também prestou uma homenagem para o filho. A atriz compartilhou um vídeo com vários momentos de Joaquim e se declarou: "Hoje é dia de comemorar a vida do meu grande amor. Meu pequeno grande Joaquim está completando 6 anos e passa um filme na minha cabeça, e escrever esse texto sem me emocionar é impossível. Filho, você veio para transformar a minha vida, aquele que me mostrou como o coração de mãe é o maior coração do mundo, e ter você como filho, exatamente você, do jeitinho que você é, é um presente que nunca poderei agradecer a Deus o suficiente (...)", escreveu a artista em um trecho.

