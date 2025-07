Camilla Camargo posta vídeo encantador no aniversário do filho: 'Meu grande amor'

A atriz Camilla Camargo prestou uma bela homenagem para o filho mais velho, Joaquim, que completou seis anos nesta quarta-feira (23)

Camilla Camargo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial, o aniversário de seu filho mais velho, Joaquim. O menino, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa, completou seis anos nesta quarta-feira, 23.

Para comemorar a data, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos da vida do herdeiro, incluindo o seu nascimento, ao lado da irmã caçula, Julia, de quatro anos, e outros dele mais velho. Na legenda, a mamãe coruja escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é dia de comemorar a vida do meu grande amor. Meu pequeno grande Joaquim está completando 6 anos e passa um filme na minha cabeça, e escrever esse texto sem me emocionar é impossível", confessou Camilla no começo da homenagem.

"Filho, você veio para transformar a minha vida, aquele que me mostrou como o coração de mãe é o maior coração do mundo, e ter você como filho, exatamente você, do jeitinho que você é, é um presente que nunca poderei agradecer a Deus o suficiente", acrescentou.

"Só peço que ele te abençoe, te guie, e ilumine meu amor, para que você tenha uma vida tão linda como você. Menino do coração GIGANTE, e não sou só eu que sou sua mãe que falo isso, é todo mundo que te conhece. Viva você meu filho", finalizou a atriz.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camilla Camargo (@camilla_camargo)

Camilla Camargo encanta ao mostrar momento especial com a avó

Recentemente, Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos da visita especial que fez para sua avó, dona Fia, mãe de Zilu Camargo, e da tia, Rosinha Godoi. A atriz viajou para Goiânia ao lado do marido, Leonardo Lessa, os dois filhos, Joaquim e Julia, e o enteado, Antônio, e fez questão de registrar o momento o em família.

Em algumas das fotos postadas no feed do Instagram, Camilla aparece dando um beijo na avó, além disso, ela mostrou os filhos abraçados com a bisa. "A alegria de vê-la, abraçá-la e de dizer o quanto a amo. De ver meus filhos dando o amor e carinho que ela merece. Te amo vó, te amo tia Rosinha Godoi", declarou a atriz na legenda da publicação. Confira a publicação!

Leia também:Camilla Camargo se derrete ao postar foto inédita dos filhos: 'Dá para aguentar?'