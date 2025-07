Ticiane Pinheiro mostra fotos do aniversário de 16 anos de Rafaella Justus

Longe de Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro se emocionou ao celebrar o aniversário da filha à distância: 'Te ver feliz me faz feliz'

Rafaella Justus celebrou a chegada de seus 16 anos em grande estilo! A adolescente, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, comemorou o início do novo ciclo em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado das amigas.

Nesta terça-feira, 22, a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, usou as redes sociais para compartilhar alguns registros da celebração da herdeira mais velha. Tici, que ficou no Brasil, ressaltou o quanto está sentindo falta da filha.

Nas imagens publicadas pela loira, é possível notar o quanto Rafa Justus se divertiu em um dos parques da Disney com as colegas. Esbanjando alegria, a jovem foi clicada ao lado dos personagens infantis Mickey e Minnie Mouse.

Apesar de ter comemorado os 16 anos da primogênita à distância, Ticiane Pinheiro destacou que se sente completa com a felicidade de Rafaella: " Te ver feliz, me faz tão feliz! Que aniversário inesquecível com pessoas especiais! Te amo filha, estou morrendo de saudades, mas olhando essas fotos, conforta meu coração! ", escreveu a famosa.

" Que essa semana para vocês seja de momentos incríveis e lembranças que vocês irão guardar para sempre no coração ", completou a apresentadora. Nos comentários da postagem, Rafaella Justus deixou uma mensagem carinhosa para a mãe: " Te amooo ", declarou a adolescente.

Vale lembrar que Rafa Justus completou 16 anos oficialmente na segunda-feira, 21. Recentemente, Roberto Justus, pai da jovem, contou que a celebração de seu aniversário acontecerá durante toda esta semana.

Veja as fotos do aniversário de Rafaella Justus:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

A homenagem de Ticiane Pinheiro para Rafa Justus

Ticiane Pinheiro, que passou a data especial longe da herdeira, publicou um vídeo ao som de 'Trem Bala', de Ana Vilela, com diversos registros ao lado da primogênita e a parabenizou pelo seu crescimento. A apresentadora ainda aproveitou para ressaltar o quanto sente orgulho da filha mais velha, que agora está se tornando uma grande mulher.

"You are SIXTEEN!!! Não acredito que sou mãe de uma mulher de 16 anos!!! Meu Deus, como o tempo passou voando… Filha, eu fico muito feliz em ver a pessoa que você vem se tornando com valores importantes, sempre muito carinhosa, amiga, linda, companheira, feliz, extrovertida, do bem e engraçada!", iniciou a loira na legenda.

"Que seus 16 anos venham cheios de saúde, amor, responsabilidades, sucesso e alegrias! Que seja o melhor ano da sua vida! Você estando feliz, eu estarei feliz também! Te amo, te amo, te amo!!!!! Vivaaaaaaaa! Manda beijos para o Mickey e divirta-se muito!", completou Ticiane Pinheiro.

Leia também: Roberto Justus presta bela homenagem para Rafaella Justus: 'Meu bebê virando mulher!'