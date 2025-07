Uniformizada com as amigas, Rafaella Justus inicia comemoração de seus 16 anos

Em Orlando, nos EUA, Rafaella Justus inicia comemoração de 16 anos sem os pais e com as amigas; jovem fez uniforme para usarem em parque

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, está comemorando seu aniversário de 16 anos com as amigas em Orlando, nos EUA. Nesta segunda-feira, 21, ela iniciaram as celebrações ao irem para um dos parques da Disney uniformizadas.

Usando camisetas e boné personalizados para festejarem mais um ano de vida da aniversariante, a turma surgiu se divertindo no local. A herdeira da apresentadora e do empresário escreveu em sua rede social sobre ter sido um dia especial, em um local especial e com pessoas especiais.

"A very special day, in a very special place with very special people", escreveu em inglês. Nos comentários da publicação, os internautas reagiram ao verem a moça curtindo a viagem apenas com as amigas. "Maravilhosas", admiraram.

Ainda nos últimos dias, Rafaella Justus mostrou a surpresa que recebeu ao chegar na casa onde está hospedada com as amigas. A adolescente ganhou um festa estilosa no local.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Justus (@rafapinheirojustus)

Ticiane Pinheiro não vai participar do aniversário de Rafaella Justus

Vale lembrar que a apresentadora Ticiane Pinheiro já havia adiantado detalhes da comemoração de aniversário da herdeira. Recentemente, ela contou em suas redes sociais que não estará com Rafaella Justus no dia do aniversário da filha.

Ao responder a uma pergunta de um seguidor, Ticiane revelou que Rafa escolheu celebrar a data com as amigas e uma prima em uma viagem fora do Brasil. Por esse motivo, a jornalista não participará da celebração neste ano.

"Não. Esse ano a Rafa vai passar o aniversário só com as amigas e minha sobrinha, Buby Pinheiro, em Orlando!", escreveu a loira sobre como será a data.

Durante essas férias de julho, Ticiane Pinheiro viajou com César Tralli e a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, para Orlando, curtir com Rafaella Justus. Em seguida, a adolescente continuou a viagem com a família do pai, o empresário Roberto Justus.