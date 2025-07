Roberto Justus conta que comemoração do aniversário de Rafaella Justus vai durar uma semana

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, completa 16 anos nesta segunda-feira, 21, e já começou as comemorações

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, completa 16 anos nesta segunda-feira, 21, e já começou as comemorações. Na noite de sábado, 19, o apresentador publicou uma foto ao lado da filha e revelou alguns detalhes sobre o aniversário deste ano.

Na imagem, ele apareceu com Rafaella e algumas amigas dela, que se preparavam para embarcar em uma viagem. Ele contou: " Rafinha com as amigas (mais duas já estarão lá), partindo de Miami para Orlando para uma semana de comemorações do aniversário que será dia 21/07. Have fun birthday girl! Te amo!"

Nos comentários, Rafa Justus respondeu: "Obrigadaaa! Te amo". Já nos stories de seu perfil, ela explicou como decidiu celebrar a data: "Vou comemorar meu aniversário em uma viagem especial com amigas mais do que especiais, no meu destino favorito".

Ticiane Pinheiro não vai participar do aniversário de Rafaella Justus

Vale lembrar que a apresentadora Ticiane Pinheiro já havia adiantado detalhes da comemoração de aniversário da herdeira. Recentemente, ela contou em suas redes sociais que não estará com Rafaella Justus no dia do aniversário da filha.

Ao responder a uma pergunta de um seguidor, Ticiane revelou que Rafa escolheu celebrar a data com as amigas e uma prima em uma viagem fora do Brasil. Por esse motivo, a jornalista não participará da celebração neste ano.

"Não. Esse ano a Rafa vai passar o aniversário só com as amigas e minha sobrinha, Buby Pinheiro, em Orlando!", escreveu a loira sobre como será a data.

Durante essas férias de julho, Ticiane Pinheiro viajou com César Tralli e a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, para Orlando, curtir com Rafaella Justus. Em seguida, a adolescente continuou a viagem com a família do pai, o empresário Roberto Justus.

