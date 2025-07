Rafaella Justus se emociona com declaração à distância da mãe, Ticiane Pinheiro

Longe de Rafaella Justus, a apresentadora Ticiane Pinheiro prestou uma homenagem especial para a herdeira, que completa 16 anos de vida

Dia muito especial para Rafaella Justus! A adolescente, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, está completando 16 anos de vida nesta segunda-feira, 21, e ganhou uma bela homenagem da mãe.

A apresentadora, que passará a data especial longe da herdeira, publicou um vídeo ao som de 'Trem Bala', de Ana Vilela, com diversos registros ao lado da primogênita e a parabenizou pelo seu crescimento. Ticiane ainda aproveitou para ressaltar o quanto sente orgulho da filha mais velha, que agora está se tornando uma grande mulher.

"You are SIXTEEN!!! Não acredito que sou mãe de uma mulher de 16 anos!!! Meu Deus, como o tempo passou voando… Filha, eu fico muito feliz em ver a pessoa que você vem se tornando com valores importantes, sempre muito carinhosa, amiga, linda, companheira, feliz, extrovertida, do bem e engraçada!", iniciou a loira na legenda.

" Que seus 16 anos venham cheios de saúde, amor, responsabilidades, sucesso e alegrias! Que seja o melhor ano da sua vida! Você estando feliz, eu estarei feliz também! Te amo, te amo, te amo!!!!! Vivaaaaaaaa! Manda beijos para o Mickey e divirta-se muito!", completou Ticiane Pinheiro.

Nos comentários da postagem, a aniversariante do dia fez questão de agradecer o carinho especial da mãe: " Choreiii, essa música é nossa! Obrigada por tudo sempre. Te amo tanto ", declarou Rafaella Justus.

Vale lembrar que a adolescente está com as amigas em Orlando, nos Estados Unidos, onde deve comemorar a chegada de seus 16 anos. Mais cedo, Rafa Justus ganhou uma festinha estilosa com direito a balões, flores, doces, luzes e um bolo personalizado.

Confira a homenagem de Ticiane Pinheiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Comemoração de Rafaella Justus vai durar uma semana

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, que completa 16 anos nesta segunda-feira, 21, começou as comemorações antecipadamente. Na noite de sábado, 19, o pai da adolescente publicou uma foto ao lado dela e revelou alguns detalhes sobre o aniversário deste ano.

Na imagem, Roberto apareceu com Rafaella e algumas amigas dela, que se preparavam para embarcar em uma viagem. Ele contou: "Rafinha com as amigas (mais duas já estarão lá), partindo de Miami para Orlando para uma semana de comemorações do aniversário que será dia 21/07. Have fun birthday girl! Te amo!".

Leia também: Rafaella Justus arrasa no look em férias em Miami e chama a atenção; veja