Roberto Justus presta bela homenagem para Rafaella Justus: 'Meu bebê virando mulher!'

O empresário Roberto Justus escreveu nas redes sociais uma bela homenagem para a filha, Rafaella Justus, que completou 16 anos

Roberto Justus usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha, Rafaella Justus, que completou 16 anos nesta segunda-feira, 21.

Em seu perfil oficial, o empresário compartilhou uma foto ao lado da herdeira, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, e escreveu uma mensagem especial para ela, que viajou para Orlando, nos Estados Unidos, para comemorar o aniversário com as amigas.

"Filha, hoje você completa 16 anos! O tempo voa! Meu bebê virando mulher! Tenho muito orgulho de sua trajetória até aqui e estou certo de que você terá muito sucesso em tudo que fizer em sua vida. Estarei sempre por perto para te apoiar, ajudar e aplaudir as suas realizações! Te amo demais! Curta o seu dia com as suas amigas! Happy birthday!", disse ele.

Rafaella também ganhou uma homenagem especial de Ticiane Pinheiro. "You are SIXTEEN!!! Não acredito que sou mãe de uma mulher de 16 anos!!! Meu Deus, como o tempo passou voando… Filha, eu fico muito feliz em ver a pessoa que você vem se tornando com valores importantes, sempre muito carinhosa, amiga, linda, companheira, feliz, extrovertida, do bem e engraçada! Que seus 16 anos venham cheios de saúde, amor, responsabilidades, sucesso e alegrias! (...)", escreveu a apresentadora em um trecho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Roberto Justus dá detalhes sobre a comemoração do aniversário da filha

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, completa 16 anos nesta segunda-feira, 21, e já começou as comemorações. Na noite do último sábado, 19, o apresentador publicou uma foto ao lado da filha e revelou alguns detalhes sobre o aniversário deste ano.

Na imagem, ele apareceu com Rafaella e algumas amigas dela, que se preparavam para embarcar em uma viagem. Ele contou: "Rafinha com as amigas (mais duas já estarão lá), partindo de Miami para Orlando para uma semana de comemorações do aniversário que será dia 21/07. Have fun birthday girl! Te amo!". Confira!

Leia também:Rafaella Justus mostra comemoração de seu aniversário sem os pais