Ticiane Pinheiro revela por que não participará do aniversário de Rafaella Justus

Após grande festa de 15 anos de Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro revela o motivo de não participar do próximo aniversário da herdeira

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou em sua rede social nesta quarta-feira, 16, que não passará o aniversário de Rafaella Justus com a jovem. Após uma grande festa de 15 anos no último ano, a famosa comentou que dessa vez a data será comemorada no dia de forma diferente.

Ao ser questionada sobre o assunto, a esposa de César Tralli revelou que a adolescente escolheu celebrar o momento com as amigas e a prima com uma viagem fora do Brasil. Por isso, a jornalista acabará não participando do aniversário.

"Não. Esse ano a Rafa vai passar o aniversário só com as amigas e minha sobrinha, Buby Pinheiro, em Orlando!" , escreveu a loira sobre como será a data.

Durante essas férias de julho, Ticiane Pinheiro foi com César Tralli e a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, para Orlando, curtir com Rafaella Justus. Depois, a adolescente continuou a viagem com a família do pai, o empresário Roberto Justus.

Ainda nos últimos dias, a adolescente comparou uma foto atual sua com uma do passado da mãe. As duas impressionaram com tanta semelhança.

