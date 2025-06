Ticiane Pinheiro mostra momentos de férias inesquecíveis com as filhas

De férias com a família, Ticiane Pinheiro mostra momentos de viagem inesquecível e mágica com as herdeiras; confira os cliques

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou novas fotos da viagem de férias que está fazendo com a família em Orlando, nos EUA. Neste domingo, 29, a famosa fez um álbum em sua rede social de um dia na Disney com as filhas, Rafaella Justus e Manuella Pinheiro Tralli, e encantou.

Entrando no clima do parque, a loira apareceu usando acessórios e tomando sorvete inspirados nos personagens. As herdeiras também apareceram se divertindo no espaço e nos cenários.

"Fotos de momentos mágicos e inesquecíveis na Disney", escreveu a jornalista ao mostrar um pouco do estão fazendo. Assim como ela, César Tralli também compartilhou cliques com a filha, Manuella.

Ainda nos últimos dias, Rafaella Justus postou mais fotos da viagem que está fazendo com a família da mãe. A madrasta dela, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, explicou o motivo de também estar nos EUA e não ter encontrado ainda a enteada.

Veja as fotos da viagem de Ticiane Pinheiro com as filhas na Disney:

