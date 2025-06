Gilberto Gil ganha homenagem de Preta Gil ao completar 83 anos: 'Você me cura'

Em tratamento contra o câncer nos EUA, a cantora Preta Gil realizou uma homenagem emocionante à distância ao pai, Gilberto Gil

Dia muito especial na família Gil! Nesta quinta-feira, 26, o cantor Gilberto Gil, que completa 83 anos de vida, ganhou uma bela homenagem de uma das filhas, Preta Gil. A artista, que está atualmente nos Estados Unidos tratando um câncer, separou um tempo para se declarar ao patriarca.

Em celebração a data, Preta resgatou um vídeo de um momento emocionante e inesquecível vivido ao lado do pai recentemente: o dia em que os dois cantaram juntos a música 'Drão' em um show da turnê 'Tempo Rei', realizado em São Paulo.

" Você é o meu tempo e o meu Rei! Você me cura e me emociona, meu pai Gilberto Gil! Hoje, no dia do seu aniversário, nada mais profundo e simbólico do que relembrar esse momento tão inesquecível em que cantamos juntos na sua turnê Tempo Rei! O vídeo já diz tudo… eu te amo infinitamente! Feliz vida, feliz aniversário! ", escreveu a cantora na legenda da postagem.

O momento resgatado por Preta Gil aconteceu em abril deste ano. Na época, a artista falou sobre a emoção em poder cantar junto com o pai a música 'Drão', que possui um significado bastante especial para ela. A canção foi escrita por Gilberto em 1981 para Sandra Gadelha, mãe da famosa.

"No palco, de mãos dadas com meu pai, cantando ‘Drão’, foi impossível não me emocionar. ‘Drão’ fala sobre o amor que permanece, mesmo depois das grandes transformações da vida. Sobre vínculos que o tempo não desfaz, só amadurece. Cantar essa música com você, pai, foi sentir na pele tudo o que vivemos: o amor, a música e a história que carregamos juntos", declarou a cantora, na ocasião.

Qual é o diagnóstico de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi um câncer no reto, removido após tratamento com quimioterapia seguido de cirurgia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Eles foram retirados em uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro do mesmo ano.

Ela chegou nos Estados Unidos no dia 12 de maio junto com os amigos. No dia 14, Preta passou por uma consulta médica no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um profissional especializado no tipo de tumor que ela vem tratando. Em 10 de junho, a cantora iniciou o tratamento experimental contra a doença.

