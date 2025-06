Flora Gil mostra novas fotos de Preta Gil durante tratamento nos EUA

Flora Gil, madrasta da cantora Preta Gil, volta para o Brasil após acompanhar a artista durante o tratamento experimental contra o câncer no intestino

Nesta segunda-feira, 23, a empresária Flora Gil compartilhou, em seu perfil no Instagram, várias fotos ao lado da cantora Preta Gil, de 50 anos, durante o tratamento experimental nos Estados Unidos . Isso porque ela veio, por meio da publicação, se despedir da enteada ao retornar para o Brasil. A artista passa pelo procedimento após ser diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023.

"Já com tanta saudade! Cada dia um presente, cheio de amor e carinho gigantes. Neste momento tão desafiador e íntimo para nossa família e amigos, nosso universo gira em torno de você, Pretinha. Saiba que estamos juntas. Estou voltando para casa, e a saudade já aperta o coração. Te amo, hoje e para sempre; Logo mais a gente se encontra de novo", escreveu a esposa de Gilberto Gil na legenda da publicação.

Na seção de comentários, Preta reagiu ao post: "Muito amor envolvido", escreveu.

Veja, abaixo, a série de registros:

Nova previsão sobre o fim do tratamento de Preta Gil nos EUA é divulgada

A cantora Preta Gil está nos Estados Unidos desde o dia 12 de maio para passar por um tratamento experimental do câncer no intestino após esgotar as possibilidades no Brasil.

Durante este tempo, ela foi avaliada por centros clínicos como o Virginia Cancer Institute, em Washington, e iniciou a primeira etapa do tratamento no dia 10 de junho. Ela, no entanto, poderá passar o seu aniversário ainda no país.

Isso porque, de acordo com o site Terra, Preta deve retornar ao Brasil apenas em dois meses. Diante disso, a famosa, que faz aniversário no dia 8 de agosto, poderá estar seguindo o tratamento nos Estados Unidos durante a data especial. Saiba detalhes!

