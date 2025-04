Preta Gil homenageia Gilberto Gil após momento emocionante: 'Amor verdadeiro'

A cantora Preta Gil mencionou a emoção que sentiu ao cantar com o pai, Gilberto Gil, a música 'Drão' durante show em São Paulo

A cantora Preta Gil emocionou o público na noite de segunda-feira, 28, ao compartilhar em suas redes sociais uma homenagem direcionada ao pai, Gilberto Gil. Em seu perfil oficial, a artista abriu o coração ao falar sobre um momento emocionante vivido por eles recentemente.

Preta publicou uma foto do momento em que cantou junto com o patriarca da família em um show de 'Tempo Rei', turnê de despedida de Gilberto. A apresentação aconteceu em São Paulo na noite do último sábado, 26.

Na ocasião, os dois cantaram a música 'Drão', escrita em 1981 pelo veterano para Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil. O momento emocionou a plateia presente no local e também os internautas, que passaram a compartilhar o vídeo do acontecimento.

"No palco, de mãos dadas com meu pai, cantando ‘Drão’, foi impossível não me emocionar. ‘Drão’ fala sobre o amor que permanece, mesmo depois das grandes transformações da vida. Sobre vínculos que o tempo não desfaz, só amadurece. Cantar essa música com você, pai, foi sentir na pele tudo o que vivemos: o amor, a música e a história que carregamos juntos", iniciou Preta Gil na legenda da postagem.

E completou: "Um momento que vou guardar pra sempre comigo. Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro se reinventa, se fortalece e que a música é a nossa forma mais bonita de eternizar isso. Amo você, pai".

A relação de Gilberto Gil e Sandra Gadelha

Gilberto Gil e Sandra Gadelha se conheceram em novembro de 1968 e oficializaram a união em março do ano seguinte. Poucos dias após o casamento, o então casal, diante da repressão da ditadura militar, se exilou e passou a morar em Londres, onde permaneceram até 1972.

Juntos, os dois tiveram três filhos: Preta, Maria e Pedro - falecido em 1990, vítima de um acidente de carro. A união entre Gilberto Gil e Sandra Gadelha chegou ao fim em 1980.

