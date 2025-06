Preta Gil reaparece nas redes sociais durante luta contra o câncer nos EUA

Em tratamento nos Estados Unidos, Preta Gil curte noite ao lado dos sobrinhos e registra o momento especial nas redes sociais

A cantora Preta Gil, de 50 anos, está em tratamento contra o câncer nos Estados Unidos e recebeu a visita dos sobrinhos nesta semana. Ela reapareceu nas redes sociais para registrar o momento em família no seu apartamento.

Nas imagens, ela surgiu com os adolescentes no sofá da sala enquanto assistiam ao jogo de futebol na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A estrela apareceu rodeada por Flor Gil, Bento Gil e Dom Gil.

Vale lembrar que a cantora está nos Estados Unidos desde maio, quando viajou para iniciar o tratamento experimental contra o câncer. Ela luta há dois anos contra um tumor que começou no intestino e se espalhou para outras partes do abdômen.

Preta Gil com os sobrinhos - Foto: Reprodução / Instagram

Preta Gil surge em momento de intimidade com Flora Gil

Recentemente, a esposa e empresária do cantor Gilberto Gil, Flora Gil fez uma visita para sua enteada, Preta Gil, que está nos Estados Unidos tratando um câncer no intestino. Nos stories de seu perfil no Instgram, as duas apareceram de pijama e sorrindo. Na legenda, escreveu: "Tudo o que eu queria era ficar pertinho dela... as duas de pijama".

Recentemente, Preta Gil publicou uma bela homenagem no aniversário de Flora Gil."A sua presença entre nós é a prova de que o amor constrói, une e fortalece com respeito, intenção e querer bem. Sempre juntas aprendendo, vibrando, sorrindo e tudo que essa vida nos permitir", iniciou na legenda da publicação.

"Agradeço demais por cuidar de todos nós, em especial de mim, nesse momento tão difícil que estou passando. Você é alicerce, força e se faz presente incondicionalmente. Te desejo só coisas lindas, minha Mamis. Te amo muito. Feliz Aniversário!", completou a famosa. Veja!

