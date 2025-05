Quem era Pedro Gil? Filho de Gilberto Gil morreu aos 19 anos

Gilberto Gil e Preta Gil fazem homenagens para Pedro Gil, que era um dos filhos do cantor e morreu aos 19 anos. Saiba mais sobre ele

O cantor Gilberto Gil fez questão de relembrar a data em que seu filho Pedro Gil completaria 55 anos de idade caso estivesse vivo. Neste sábado, 17, ele e a filha Preta Gil prestaram homenagens para o rapaz que morreu aos 19 anos. Relembre a história de Pedro Gil:

Pedro Gil era filho de Gilberto Gil com Sandra Gadelha e irmão de Preta Gil. Ele nasceu em Londres, Inglaterra, quando o cantor estava exilado por causa da ditadura militar.

Pedro herdou o dom musical do pai. Ele era baterista na banda Egotrip e também tocou com o pai no Rock in Rio em 1985.

No entanto, a vida dele foi curta. Aos 19 anos, o rapaz morreu em um acidente de carro. Era janeiro de 1990 quando ele sofreu um acidente na estrada São Paulo e Rio de Janeiro e seu carro capotou. Ele chegou a ser socorrido com vida e ficou 8 dias em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com traumatismo cranioencefálico. Porém, ele não resistiu e morreu.

“Eu tinha dificuldade em me conformar com a inversão dos fatores, do filho ir antes do pai. Isso é duro”, disse Gil sobre a morte do filho no programa Conversa com Bial.

Homenagens para Pedro Gil

Neste sábado, 17, Gilberto Gil relembrou fotos com o filho. Em seu perfil nas redes sociais, ele exibiu momentos felizes da vida do filho e disse: “Pedrão. 17/05/1970”.

Por sua vez, Preta Gil compartilhou fotos da infância com o irmão e falou sobre a memória dele. "Hoje, 17 de maio, aniversário do meu saudoso irmão Pedro. Ele se foi aqui na terra em 1990, mas ele permanece em mim de várias maneiras. Hoje eu rezo e celebro a passagem do meu amado Pedrão nessa existência. Te amo pra sempre!!!", disse ela.

