Festa de Rafaella Justus: Ticiane Pinheiro abre álbum de fotos da celebração

Ticiane Pinheiro preparou uma festa surpresa para comemorar os 16 anos da filha, Rafaella Justus, após a jovem retornar de viagem; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais na última quinta-feira, 31, para dividir com os seguidores os registros especiais do aniversário da filha mais velha, Rafaella Justus. A jovem, que completou 16 anos no dia 21 de julho, ganhou uma festinha surpresa ao retornar dos Estados Unidos, onde passou as férias.

A comemoração surpresa e animada de Rafa Justus, realizada na casa onde a adolescente mora com a mãe e o padrasto, César Tralli, contou com a presença de familiares e amigos. A herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus ainda ganhou um belíssimo bolo de dois andares na cor rose gold, com diversas estrelas no topo.

Nas imagens publicadas pela apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, é possível notar o quanto a aniversariante foi recebida com carinho depois de passar uma temporada longe de casa. " Festa surpresa em família para comemorar os 16 anos da Rafa que voltou ontem de férias ", escreveu Ticiane na legenda.

A adolescente ainda deixou um recado carinhoso em agradecimento a surpresa da mãe: " Amei! Te amo ", declarou Rafaella Justus nos comentários da publicação. Vale lembrar que a jovem comemorou oficialmente a chegada dos 16 anos em Orlando, na Flórida, junto com as amigas.

Confira as fotos da festa surpresa de Rafa Justus:

O sabor do bolo de Rafaella Justus

Na última quarta-feira, 30, Rafaella Justus recebeu uma festa surpresa de 16 anos, organizada pela sua mãe, Ticiane Pinheiro, logo após chegar de sua viagem aos Estados Unidos. O bolo de aniversário da celebração em casa chamou a atenção pela sofisticação. Que tal saber qual era o sabor?

A confeiteira Mariana Junqueira revelou qual foi o sabor escolhido pela família de Rafa Justus para a festa. "O bolo era de massa de baunilha, com recheio de dois amores, aquela combinação deliciosa de chocolate ao leite e chocolate branco. Esse é o sabor predileto da família, escolhido em praticamente todas as comemorações deles", disse ela ao site Quem.

