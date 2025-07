César Tralli celebra aniversário de Rafaella Justus e revela apelido carinhoso da enteada

No aniversário de Rafaella Justus, César Tralli celebra mais um ano da enteada, que lhe despertou a vontade de ser pai; veja o apelido dele para ela

O apresentador César Tralli não deixou de comemorar o aniversário de Rafaella Justus. Nesta terça-feira, 22, o jornalista fez uma homenagem para a enteada, que está fazendo 16 anos e que lhe despertou a vontade de ser pai.

Para quem não sabe, o comunicador não queria ter herdeiros até conhecer a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Ao conviver com a pequena durante algum tempo, o global acabou percebendo que gostaria de ser pai e foi então que reatou o relacionamento com a amada, subindo ao altar e tendo Manuella Pinheiro Tralli.

Relembrando uma foto da grande festa de 15 anos da jovem, César Tralli fez a declaração e usou o apelido carinhoso "bis", de biscoito, palavra que usam para apelidar a família deles. " Te amo, bis! Saudade. Aproveite muito esta semana tão especial do seu niver" , desejou para a enteada que está viajando com as amigas para comemorar seu aniversário.

Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

Mesmo surpreendendo Ticiane Pinheiro com seu jeito romântico, César Tralli não queria casar e ter filhos. Desde o início, a famosa fez questão de deixar claro que gostaria de subir ao altar e aumentar a família.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação em sua participação no podcast PodDelas.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. " Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento" , falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

Meses depois, a loira chegou a ficar grávida, mas perdeu o bebê. Na época, ela só contou o ocorrido para a família após ter ficado grávida da filha Manuella.