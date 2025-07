Rafaella Justus ganha festa surpresa de Ticiane Pinheiro após viagem

Após comemorar seus 16 anos apenas com amigas em viagem nos EUA, Rafaella Justus ganha comemoração surpresa de Ticiane Pinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro fez uma festa surpresa para sua filha Rafaella Justus. Nesta quarta-feira, 30, a jovem, que acabou de completar 16 anos, voltou de viagem dos EUA e foi surpreendida ao chegar na casa da mãe com uma comemoração.

A esposa de César Tralli encomendou um bolo grandioso, todo em rosa, e o doce do momento, o morango do amor. Além disso, a loira pediu fast food e convidou pessoas próximas, que se esconderam para fazerem a surpresa para a aniversariante.

"Que bolo mais lindo, esto apaixonada", falou Rafaella Justus ao ver os detalhes em rosa e com cintilância. "Ai que saudades que eu estava! Te amo", escreveu Ticiane Pinheiro ao reencontrar a herdeira.

Para quem não acompanhou, a adolescente comemorou seus 16 anos com as amigas nos EUA. Sem os pais, ela curtiu passeios em parques e shows com as garotas. No último ano, a herdeira de Roberto Justus teve uma festa grandiosa de 15 anos.

Rafaella Justus ganha festa surpresa de Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução/Instagram

