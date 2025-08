Saiba qual é o sabor do bolo de aniversário de Rafaella Justus

O bolo de aniversário de Rafaella Justus roubou a cena na internet e a confeiteira revela o sabor do doce da festa na casa de Ticiane Pinheiro

Na última quarta-feira, 30, Rafaella Justus recebeu uma festa surpresa de 16 anos, organizada pela sua mãe, Ticiane Pinheiro, logo após chegar de sua viagem aos Estados Unidos. O bolo de aniversário da celebração em casa chamou a atenção pela sofisticação. Que tal saber qual era o sabor?

A confeiteira Mariana Junqueira revelou qual foi o sabor escolhido pela família de Rafa Justus para a festa. “ O bolo era de massa de baunilha, com recheio de dois amores, aquela combinação deliciosa de chocolate ao leite e chocolate branco. Esse é o sabor predileto da família, escolhido em praticamente todas as comemorações deles ”, disse ela ao site Quem.

A jovem celebrou o dia do aniversário nos parques da Disney, em Orlando, com as amigas neste mês. Ao chegar no Brasil, foi recepcionada pelos amigos e familiares com uma festa. O bolo era rico em detalhes, além de ser grande, ter dois andares e ser construído em tom de rosa.

Os 16 anos de Rafaella Justus no exterior

A jovem Rafa Justus comemorou a chegada da nova idade em Orlando, Flórida, com suas amigas em 21 de julho. As celebrações começaram ao chegarem uniformizadas em um dos parques da Disney. “É um dia especial, em um lugar especial, com pessoas especiais.”, publicou Rafaella em suas redes sociais.

Roberto Justus dá detalhes sobre a comemoração do aniversário da filha

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, completa 16 anos nesta segunda-feira, 21, e já começou as comemorações. Na noite do último sábado, 19, o apresentador publicou uma foto ao lado da filha e revelou alguns detalhes sobre o aniversário deste ano.

Na imagem, ele apareceu com Rafaella e algumas amigas dela, que se preparavam para embarcar em uma viagem. Ele contou: "Rafinha com as amigas (mais duas já estarão lá), partindo de Miami para Orlando para uma semana de comemorações do aniversário que será dia 21/07. Have fun birthday girl! Te amo!". Confira!

