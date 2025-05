Em Portugal, Zé Felipe abre o coração ao comemorar o aniversário de Maria Alice

O cantor Zé Felipe escreveu uma comovente homenagem ao comemorar o aniversário de quatro anos de Maria Alice, sua filha com Virginia Fonseca

Zé Felipe usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial à sua filha mais velha, Maria Alice. O cantor está em turnê por Portugal e, devido ao fuso horário, lá já é dia 30 de maio — data em que sua primogênita completa quatro anos.

Para comemorar a data especial, o filho de Poliana Rocha e Leonardo compartilhou várias fotos com a menina e escreveu uma bela homenagem. "00h Portugal. 30.05. Senti a mão de Deus no seu nascimento, um mundo cor de rosa. Vi minha alegria se multiplicar quando te olhei nos olhos pela primeira vez e ouvi seu choro ainda rouco, mas firme e precioso", disse ele no começo do texto.

"Minha primogênita. Minha tota corajosa! Você e seus irmãos são a tradução do amor pra mim. Sua fé me toca e me ilumina todos os dias. Você é abençoada. Obrigado por me presentear com sua vida, sua gentileza e o dom de me fazer feliz apenas com o seu 'papai'", afirmou.

Por fim, ele também falou sobre como Maria Alice o transformou. "Chorar era um bloqueio, hoje não tenho mais. Isso é novo em mim! Choro de alegria e muito amor por vocês. Choro por felicidade. Queria estar muito aí com você tota! Louco de saudade. Vamos comemorar muito sua vida!! Conte sempre comigo. Tudo por vocês. Parabéns, minha princesa, Feliz aniversário, Maria Alice. TE AMO!", declarou o cantor.

Vale lembrar que Zé Felipe também é pai de Maria Flor, de dois anos, e José Leonardo, oito meses, fruto de seu relacionamento com Virginia Fonseca. O cantor e a influenciadora digital, vale lembrar, anunciaram o fim do casamento na última terça-feira, 27. "Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda (...)", comunicaram.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Zé Felipe cita 'força' em meio ao divórcio com Virginia

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, veio, por meio de uma foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram, desejar 'boa noite' aos seguidores de forma reflexiva. Isso porque, acompanhada da imagem, ele escreveu uma mensagem sobre força.

O recado acontece dois dias após ele e a influencer Virginia Fonseca, de 26, anunciarem o divórcio por meio de suas contas oficiais na rede. "Boa noite. Que o silêncio da noite fortaleça sua alma e o amanhecer encontre você ainda mais forte", escreveu na imagem. Confira!

