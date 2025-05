O cantor Zé Felipe reflete ao desejar 'boa noite' para os seguidores nesta quinta-feira, 29; ele e a influencer Virginia Fonseca anunciaram o divórcio há dois dias

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, veio, por meio de uma foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram, desejar 'boa noite' aos seguidores de forma reflexiva . Isso porque, acompanhada da imagem, ele escreveu uma mensagem sobre força. O recado acontece dois dias após ele e a influencer Virginia Fonseca, de 26, anunciarem o divórcio por meio de suas contas oficiais na rede.

"Boa noite. Que o silêncio da noite fortaleça sua alma e o amanhecer encontre você ainda mais forte", escreveu na imagem. Os dois, que são pais de Maria Alice, de três, Maria Flor, de dois, e de José Leonardo, de sete meses, garantiram que continuarão unidos pela amizade.

Confira, abaixo, a mensagem compartilhada por Zé Felipe:

Zé Felipe reflete sobre 'força' em meio ao anúncio de divórcio com Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Mais cedo, Zé Felipe esclareceu: "Não foi ela que terminou esse casamento, a gente entrou num consenso, foi eu e ela, nós dois juntos. E vimos que isso é o melhor pra não dar briga", ressaltou.

E esclareceu: "A gente tem uma família, a gente tem filhos. Então, não tem quem tá sofrendo mais, quem tá sofrendo menos, eu acho que cada um tem uma forma de sofrer. E sei que ela tá com o coração despedaçado, como eu tô também".

Anúncio do divórcio

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento por meio de uma publicação feita no perfil oficial dos dois no Instagram na noite da última terça-feira, 27. O comunicado foi feito enquanto os dois estavam em Coimbra, Portugal, para o show do cantor, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 28.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

