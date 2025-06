Debby Lagranha encanta com homenagem no aniversário da filha: 'Minha furacão'

Ela cresceu! A ex- atriz Debby Lagranha prestou uma bela homenagem para a filha mais velha, Maria Eduarda, que completou 12 anos

A ex-atriz Debby Lagranha usou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, para comemorar o aniversário de 12 anos de sua filha mais velha, Maria Eduarda.

Para comemorar a data especial, a médica veterinária postou um vídeo com vários momentos da vida da herdeira, incluindo dela bem pequenininha, e prestou uma bela homenagem. "Há 12 anos descobri o que é amor", começou o texto.

"Feliz aniversário, minha princesa furacão. Eu pisquei e você já está dividindo roupa comigo??! Meu Deus, tempo, vai devagar… Filha, obrigada por me escolher, obrigada pela parceria diária, obrigada por me deixar louca, estressada, mas por ser minha melhor amiga e maior companheira", acrescentou.

E se declarou: "Te amo, te admiro e te desejo as melhores energias do universo. Saúde, saúde, saúde e muitas realizações. Que Deus te abençoe, te guie e te proteja. Seja muito feliz meu amor, muita sabedoria, paciência, prosperidade…. O mundo é seu! PA-RA-BÉNS! Feliz 12 anos, minha menina", finalizou.

Além de Maria Eduarda, Debby também é mãe de Arthur, de três anos. Os dois são frutos de seu relacionamento com Leandro Amieiro, de quem se separou no começo deste ano após 15 anos.

Confira:

Debby Lagranha se declara ao postar foto rara com o namorado

Recentemente, Debby Lagranha usou as redes sociais para fazer uma declaração para seu namorado, o criador de conteúdo Gustavo Farias. Nos Stories, a ex-atriz e médica veterinária postou uma foto em que aparece deitada no chão ao lado do amado e escreveu uma bela mensagem.

"De tantos lugares lindos e únicos que fomos, o chão da casa da sua avó é um dos mais especiais", afirmou ela. "A gente vive tanta coisa e não posta... ontem mesmo você me falou isso, que não tem nada melhor do que falar pessoalmente. Mas eu tô aqui agora só para dizer o que já te disse olhando nos seus olhos. Obrigada por segurar minhas mãos, principalmente nos dias mais difíceis. Por fazer de tudo para arrancar um sorriso meu em meio as turbulências... obrigada por cuidar de mim e me dar tanto amor! Te amo, vidinha", declarou. Veja o post!

