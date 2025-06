Cacau Protásio ganha declaração do namorado em data especial: 'Meu amor'

A atriz Cacau Protásio ganhou uma declaração especial de seu novo namorado, Luan Pedro, ao completar 50 anos nesta terça-feira (3)

Cacau Protásio ganhou uma declaração especial de seu novo namorado ao completar 50 anos nesta terça-feira, 3. Nos Stories, Luan Pedro compartilhou uma clique raro ao lado da atriz e escreveu uma bela mensagem para ela.

"Parabéns, meu amor. Que possamos continuar compartilhando risadas, aventuras e descobertas. Desejo que seja como um livro em branco, pronto para ser preenchido com as cores mais vibrantes e os momentos mais especiais. Você merece!! Quero explorar cada página ao seu lado, criando novas histórias e fortalecendo ainda mais nosso amor. Parabéns", escreveu ele.

Cacau assumiu o relacionamento com Luan Pedro em março deste ano. Antes, a artista foi casada por 12 anos com o fotógrafo Jamerson Andrade. Ela comunicou o término em setembro do ano passado. "Como tudo na vida tem um início, um meio a e as vezes um fim. E nós chegamos no nosso ponto final, Após 12 anos de uma união cheia de amor, companheirismo e tantas histórias, eu e Janderson decidimos encerrar nosso casamento (...)", disse ela em um trecho.

Mais cedo, a atriz fez uma reflexão ao falar sobre o aniversário e mencionou a mãe, dona Nivalda Protásio, diagnosticada com Alzheimer há alguns anos. "(...) Agradeço à minha família, meu alicerce firme. À minha mãe, que hoje convive com o Alzheimer, mas me deu tudo o que sou. As memórias afetivas vivem em mim e creio, com toda a minha alma, que, em algum recanto do coração dela, essa alegria que me invade hoje também chega. Porque o amor é assim: atravessa o tempo, a dor e o esquecimento", escreveu.

Cacau Protásio ganha declaração do namorado - Foto: Instagram

Cacau Protásio fala sobre o fim de seu casamento

A atriz Cacau Protásio aproveitou um momento livre para abrir uma caixinha de perguntas em seu pefil nas redes sociais. Durante a interação, uma pessoa quis saber sobre o fim do casamento de 12 anos com o fotógrafo Janderson Pires, em setembro do ano passado. E ela confessou que teve dificuldade em lidar com o divórcio.

"Foi muito difícil ver que seu casamento acabou?", quis saber o internauta. "É muito difícil a gente ver que o casamento acabou e que não deu certo. Quando a gente casa, a gente quer que dê muito certo, a gente não casa para separar. Casei para ficar o resto da minha vida. Sou muito a favor do casamento e da família. Queria muito que desse certo. Mas é vida que segue, não é fácil", respondeu. Saiba mais!

